Futbalový vicemajster sveta z roku 2010 Van der Vaart ukončil kariéru

Niekdajší hráč Ajaxu Amsterdam, Hamburgu, Realu Madrid, či Tottenhamu Hotspur sa tak rozhodol s okamžitou platnosťou pre pretrvávajúce zdravotné problémy.

Amsterdam 5. novembra (TASR) - Futbalový vicemajster sveta z roku 2010 v drese Holandska Rafael van der Vaart ukončil vo veku 35 rokov kariéru. Niekdajší hráč Ajaxu Amsterdam, Hamburgu, Realu Madrid, či Tottenhamu Hotspur sa tak rozhodol s okamžitou platnosťou pre pretrvávajúce zdravotné problémy, pre ktoré odohral v tejto sezóne za dánsky Esbjerg iba tri stretnutia.



"Musím skončiť hneď teraz. Prišiel som sem nie na to, aby som chodil na rehabilitácie, ale aby som hral futbal. Chcel by som sa stať futbalovým deduškom, ale nanešťastie sa tak nestalo," vysvetlil svoj krok pre denník De Telegraaf. "V tomto momente môžem byť iba vďačný za všetky tie roky, počas ktorých som mohol hrať futbal. Za všetkých spoluhráčov, trénerov, fanúšikov, od Areny cez Volksparkstadion, White Hart Lane až po Bernabeu. Boli to skvelé časy."



Van der Vaart debutoval za Ajax už ako 17-ročný, získal s ním dva majstrovské tituly a v roku 2005 sa sťahoval do Hamburgu. Neskôr hral za Real i Tottenham, na sklonku kariéry si ešte vyskúšal pôsobenia v Betise Sevilla a v dánskych kluboch FC Midtjylland a Esbjerg. V Dánsku pôsobil preto, že od augusta 2016 je jeho partnerkou holandská hádzanárka Estavana Polmanová, ktorá hrá dlhodobo za klub Team Esbjerg.



Za Holandsko odohral 109 zápasov, čo ho radí na štvrtú priečku historických tabuliek v krajine. Na MS štartoval dvakrát, na európskom šampionáte trikrát. Pri finálovej prehre na MS 2010 v JAR so Španielskom (0:1 pp) ukončil zápas s kapitánskou páskou na ruke.