Valjentov debut v La Lige sa skončil víťazstvom

La Liga - 1. kolo:



Celta Vigo – Real Madrid 1:3 (0:1)



Góly: 90.+1 Losada - 12. Benzema, 61. Kroos, 80. Lucas

ČK: 56. Modrič (Real)



Stanislav Lobotka za domácich do 75. minúty



CF Valencia - Real Sociedad San Sebastian 1:1 (0:0)



Gól: 58. Gameiro - 90.+11 Oyarzabal (z 11m)

ČK: 90.+10 Coquelin (Valencia)



RCD Mallorca - SD Eibar 2:1 (1:0)



Góly: 4. Rodriguez, 75. Oliveira (vlastný) - 57. Oliveira



Martin Valjent za domácich celý zápas



CD Leganes - Osasuna Pamplona 0:1 (0:0)



Gól: 75. Chimy Avila, ČK: 90.+3 Oscar (Leganes)



Villarreal CF - Granada CF 4:4 (1:1)



Góly: 35. Cazorla (z 11 m), 53. Moises Gomez, 65. G. Moreno, 74. Chukwueze – 45+6. Vico (z 11 m), 62. Machís, 75. Soldado, 81. Puertas

Madrid 18. augusta (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Martin Valjent debutoval v sobotu v španielskej La Lige. Dvadsaťtriročný obranca odohral v základnej zostave nováčika súťaže RCD Mallorca v domácom dueli 1. kola proti Eibaru celý zápas, ktorý sa pre neho skončil víťazstvom 2:1.Futbalisti Realu Madrid vstúpili do nového ročníka víťazstvom 3:1 na ihrisku Celty Vigo. V drese domácich hral slovenský reprezentant Stanislav Lobotka do 75. minúty, duel po červenej karte nedohral stredopoliar Realu Luka Modrič.Real sa prvýkrát gólovo presadil v 12. minúte, keď po prihrávke Garetha Balea z ľavej strany poslal loptu zblízka do siete Karim Benzema. Domáci sa v nadstavenom čase prvého polčasu už tešili z vyrovnania, no zásah Braisa Méndeza po overení systémom VAR neplatil pre predchádzajúci ofsajd.VAR bol v hre aj v druhom polčase a znamenal červenú kartu pre Modriča. Ten v súboji pri čiare stúpil na achilovku Denisa Suareza a rozhodca ho po prezretí videa poslal predčasne pod sprchy.Real napriek tomu poistil svoj náskok ďalšími dvoma gólmi. Najskôr Lobotka nedostúpil Toniho Kroosa a ten výstavnou ďalekonosnou strelou od brvna zvýšil na 2:0 a desať minút pred koncom sa presadil Lucas. Skóre uzavrel v nadstavenom čase domáci Iker Losada.Valencia doma remizovala s Realom Sociedad San Sebastian 1:1. V 58. minúte poslal Valenciu do vedenia Kevin Gameiro, ktorý potom v piatej minúte nadstavenia nepremenil penaltu. Na druhej strane vyrovnal z bieleho bodu Mikel Oyarzabal až v 11. minúte nadstaveného času.