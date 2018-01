Watford prepustil trénera Marca Silvu, za nového vymenoval Garciu

Watford v sobotu prehral na trávniku Leicesteru 0:2 a nebodoval už v štvrtom zápase v rade.

Londýn 21. januára (TASR) - Portugalský futbalový tréner Marco Silva skončil na lavičke FC Watford. Vedenie klubu anglickej Premier League ho v nedeľu odvolalo z funkcie a v rovnaký deň vymenovalo na uvoľnený post Javiho Graciu.



Watford uviedol, že pod zmenu sa podpísalo aj nevhodné lanárenie Silvu zo strany konkurenčného Evertonu.



"Watford FC sa rozišiel s Marcom Silvom. Bolo to ťažké rozhodnutie, nerodilo sa ľahko," uviedol vo svojom vyhlásení klub, ktorý obvinil Everton z nevhodného kontaktovania Silvu v novembri, čím "výrazne zasiahol do koncentrácie tímu, čo sa podpísalo pod uplynulé neúspešné výsledky."



Watford v sobotu prehral na trávniku Leicesteru 0:2 a nebodoval už v štvrtom zápase v rade. V tabuľke mu patrí 10. miesto so ziskom 26 bodov. Informáciu priniesla agentúra AP.



Štyridsaťsedemročný Španiel Garcia dostal od klubu 18-mesačný kontrakt. V minulosti trénoval tímy v Grécku, Rusku a Španielsku, Malagu doviedol dvakrát do Top10 tabuľky.