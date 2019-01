Záchranári pokračujú v pátraní po zmiznutom lietadle so Salom

Argentínsky futbalista mal pricestovať na Britské ostrovy a posilniť Cardiff City, no malé lietadlo, v ktorom letel z Francúzska len s pilotom, zmizlo z radarov nad kanálom La Manche.

Londýn 24. januára (TASR) - Britskí záchranári sa vo štvrtok znova pustili do pátrania po zmiznutom lietadle, na palube ktorého bol okrem pilota argentínsky futbalista Emiliano Sala. Informovala o tom polícia z ostrova Guernsey s tým, že v ďalšom pátraní sa zamerajú na pobrežné územie.



Sala poslal v pondelok večer krátko pred zmiznutím lietadla z radarov svojim priateľom zvukovú správu. V nej vyjadril obavy z priebehu letu z Francúzska na Britské ostrovy malým súkromným lietadlom, v ktorom bol len on a pilot.



Dvadsaťosemročný útočník mal pricestovať na Britské ostrovy a posilniť waleského účastníka najvyššej anglickej súťaže Cardiff City, no malé lietadlo, v ktorom letel z Francúzska len s pilotom, zmizlo z radarov nad kanálom La Manche a pátranie doteraz neprinieslo nič nové.



Kontrola letovej prevádzky potvrdila, že menšie lietadlo typu Piper PA-46, ktoré odštartovalo z francúzskeho Nantes, zmizlo z radaru. Britská pobrežná stráž o tom dostala prvú informáciu v pondelok o 21.23 h. Záchranári po ňom pátrajú v oblasti Alderney, k dispozícii sú aj dva vrtuľníky.