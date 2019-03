Zidane sa vrátil do Realu Madrid po 284 dňoch

Za cieľ vraj dostal zaistiť, aby Real skončil v La Lige do 4. miesta a zabezpečil si tak účasť v skupine LM 2019/2020.

Madrid 11. marca (TASR) - Francúz Zinedine Zidane sa vrátil na post šéftrénera španielskeho futbalového klubu Realu Madrid. V pondelok na poste nahradil Argentínčana Santiaga Solariho a podpíše zmluvu do roku 2022.



Potvrdili sa tak informácie španielskych médií i agentúr AFP a DPA, že vedenie "bieleho baletu" sa v pondelok rozhodlo prepustiť Solariho a po 9 mesiacoch opäť angažovať úspešného kouča, ktorý mužstvo priviedol k trom titulom v Lige majstrov v rade. Štyridsaťšesťročný bývalý majster sveta aj Európy v Reale pôsobil dva a pol roka, pričom okrem troch titulov v LM získal aj jeden španielsky titul, vyhral jeden španielsky a dva európske Superpoháre a dvakrát aj MS klubov FIFA.



V lete ho vystriedal na poste Julen Lopetegui, toho po prepustení na jeseň vymenil práve Solari.



Ako informoval denník Marca, v pondelok sa prezident rekordného 13-násobného európskeho šampióna Florentino Perez stretol s klubovou radou. Tam malo prísť k dohode o odvolaní Solariho. Podľa zdroja bol bývalý hráč aj kouč Realu Zidane pre Pereza vždy prioritou.



Zidane by mal viesť tréning prvého mužstva už v utorok. A sedieť už na lavičke pri najbližšom ligovom zápase proti Celte Vigo v sobotu. Za cieľ vraj dostal zaistiť, aby Real skončil v La Lige do 4. miesta a zabezpečil si tak účasť v skupine LM 2019/2020.



"Pusinky" v tejto sezóne zaostávajú za vysokými očakávaniami. Vypadli ako obhajca už v osemfinále LM, v Copa del Rey ich vyradil rival FC Barcelona a v La Lige majú na katalánskeho lídra a obhajcu veľkú stratu 12 bodov po 27. kole.