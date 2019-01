Niekedy som sa cítil ako Angličan, povedal Fabregas po debute v Monacu

Tridsaťjedenročný stredopoliar priznal, že zmena prostredia preňho nebola jednoduchá.

Monaco 16. januára (TASR) - Španielsky futbalista Cesc Fabregas po trinástich rokoch opustil Britské ostrovy a zamieril do AS Monaco. Tam sa stretol so svojím bývalým mentorom z Arsenalu Thierrym Henrym. Tridsaťjedenročný stredopoliar priznal, že zmena prostredia preňho nebola jednoduchá.



"V Anglicku som žil trinásť rokov, začal som tam svoju kariéru, získal veľa trofejí a obliekal si dresy dvoch elitných klubov, za ktoré som odohral dovedna vyše 500 zápasov. Niekedy som sa dokonca cítil viac Angličanom ako Španielom," povedal Fabregas v stredu novinárom v Monacu.



Jeho doteraz poslednou zastávkou v Premier League bol FC Chelsea, strávil v ňom päť rokov. Po príchode trénera Maurizia Sarriho pred touto sezónou však stratil pozíciu v základnej zostave. "O odchode som rozmýšľal už pred tromi mesiacmi, ale napokon rozhodli okolnosti. Trochu ma prekvapila malá herná záťaž, ale konečné rozhodnutie prišlo po porade s rodinou. Verím, že prestup bol najlepšia možnosť pre moju kariéru, teším sa na nových spoluhráčov. Opäť sa cítim mladý," citovala Fabregasa agentúra AFP.



Monacu sa v tejto sezóne nedarí, v tabuľke Ligue 1 figuruje na predposlednom 19. mieste. Fabregas to však vníma ako výzvu. Motiváciou je aj opätovné stretnutie s Thierrym Henrym, ktorý patril k najväčším hviezdam v čase, keď Fabregas iba začínal s profesionálnym futbalom na najvyššej úrovni. "Henry mi veľmi pomohol na začiatku mojej kariéry. Teraz by som mu to chcel vrátiť, ale zároveň pomôcť aj tímu. Situácia nie je dobrá, ale môže sa otočiť. Cieľ je zachrániť sa v prvej lige a prípadne sa pokúsiť kvalifikovať do pohárovej Európy," uviedol Fabregas, ktorý s "kniežatami" podpísal zmluvu na tri a pol roka, Chelsea zaňho údajne zinkasovala 10 miliónov eur.