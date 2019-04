Citizens natiahli víťaznú sériu

Domáci sa víťazstvom čiastočne revanšovali kohútom za stredajšie vyradenie vo štvrťfinále Ligy majstrov.

Londýn 21. apríla (TASR) - Futbalisti Manchestru City zvíťazili v Premier League desiatykrát za sebou. V sobotňajšom 35. kole zdolali na domácom štadióne Tottenham Hotspur 1:0 a štyri zápasy pred koncom anglickej najvyššej súťaže majú jednobodový náskok pred FC Liverpool.



Jediný gól stretnutia dal v 5. minúte Phil Foden, pre ktorého to bol prvý zásah v Premier League. "Nikdy na tento moment nezabudnem. Tréner mi povedal, že dostanem šancu, pretože niektorí hráči boli unavení. Je ťažké presadiť sa v takomto skvelom tíme. Mám stále len osemnásť rokov, takže sa nemusím nikde ponáhľať. Milujem tento klub a chcem tu hrať navždy," citovala mladého stredopoliara agentúra AP.



"Phil je nesmierne talentovaný, no príležitosti musí dostávať v správny čas. Potrebovali sme jeho schopnosti pozdvihnúť na vyššiu úroveň. Má veľkú kvalitu a dôverujem mu. Toto víťazstvo je dôležité v boji o titul, pretože máme všetko vo vlastných rukách," povedal tréner "Citizens" Pep Guardiola.



Domáci sa víťazstvom čiastočne revanšovali "kohútom" za stredajšie vyradenie vo štvrťfinále Ligy majstrov. Kormidelník Tottenhamu Mauricio Pochettino bol napriek prehre spokojný s výkonom svojho mužstva.



"Hrali sme veľmi dobre, no s výsledkom nie som spokojný. Mrzí ma, že sme inkasovali hneď na začiatku, pretože pred tým gólom sme mali šancu otvoriť skóre. Teší ma, že sme si dokázali vypracovať veľa príležitostí a minimálne bod sme si určite zaslúžili. Domáci brankár bol ich najlepší hráč," uviedol 47-ročný Pochettino pre klubový web.



Manchester City je v hre o tri sezónne trofeje. Prvú získal už vo februári, keď vo finále Ligového pohára zdolal v rozstrele Chelsea Londýn. Okrem ligového titulu zabojuje City aj o víťazstvo v pohári FA, 18. mája nastúpia vo finálovom súboji proti FC Watford.