Sanchez dostal americké víza,môže sa pripojiť k červeným diablom

Manchester 19. júla (TASR) - Alexis Sanchez sa môže pripojiť k svojmu tímu Manchester United na predsezónnom turné v USA. Čilský futbalista mal problémy s udelením víz do Spojených štátov, no napokon môže vycestovať za oceán.



Dvadsaťdeväťročnému Sanchezovi pôvodne nechceli americké úrady udeliť víza, pretože vo februári dostal 16-mesačný podmienečný trest za daňové podvody v Španielsku. Podľa právnych predpisov v USA tamojšie úrady nepovolia vstup do krajiny nikomu, kto dostal trest za daňové úniky. Podľa agentúry AP vo štvrtok klub z Old Trafford informoval, že Sanchez sa napokon pripojí k mužstvu.



"Červení diabli" nastúpia v piatok proti mexickému klubu America. Neskôr sa stretnú s AC Milánom, FC Liverpoolom a Realom Madrid.