Futbalová Barcelona upraví logo, v tejto sezóne očakáva rekordný zisk

Z loga by mal zmiznúť nápis FCB, ktorý bol súčasťou emblému viac ako 100 rokov.

Barcelona 28. septembra (TASR) - Španielsky futbalový klub FC Barcelona plánuje pred začiatkom nasledujúcej sezóny upraviť svoje logo. Mal by z neho zmiznúť nápis "FCB", ktorý bol súčasťou emblému viac ako 100 rokov.



Terajšie logo predstavili v roku 2002, aktualizovanú verziu musia schváliť do 20. októbra. "Blaugranas" mali v 119-ročnej histórii klubu doteraz 10 emblémov. Informovala o tom agentúra AP.



Katalánsky veľkoklub v prebiehajúcej sezóne počíta s rekordným príjmom, ktorý predstavuje približne 960 miliónov eur. Do roku 2021 plánujú prekročiť 1 miliardu. Výdavky by sa mali v tomto ročníku pohybovať na úrovni 929 miliónov eur s očakávaným ziskom približne 11 mil.