Futbalista Mak sa po vyradení Škrtela teší na osemfinálového súpera

Mak prišiel na plochu s úlohou podporiť ofenzívu za stavu, keď domáci potrebovali na postup streliť gól. A mohol ho dať práve bývalý hráč PAOK Solún či Norimbergu.

Petrohrad 22. februára (TASR) - Šestnásťfinálový súboj slovenských futbalistov Róberta Maka s Martinom Škrtelom v Európskej lige UEFA 2018/2019 sa skončil v prospech krídelníka Zenitu Petrohrad. Ruský klub vo štvrtok doma zdolal Fenerbahce Istanbul 3:1 a podarilo sa mu zmazať manko 0:1 z prvého zápasu. Už sa tak môže zaoberať súperom v osemfinále, ktorého meno sa dozvie na piatkovom žrebe v sídle UEFA v Nyone.



Kapitán slovenskej reprezentácie Škrtel odohral proti bývalému klubu celý zápas, jeho reprezentačný spoluhráč Mak sa dostal na ihrisko v 56. minúte. "Keďže v Petrohrade bolo výrazne pod nulou, strecha štadióna bola uzavretá. Viac ako 50-tisíc priaznivcov nám vytvorilo fantastickú atmosféru. Začali sme výborne, dali sme dva góly, no tesne pred prestávkou hostia nádhernou strelou znížili," zhodnotil pre svoj oficiálny web 27-ročný Mak, ktorého tak nemusela mrzieť zahodená jedenástka z prvého zápasu v Turecku. "Veľmi ma mrzela nepremenená penalta. Spoluhráči, ako aj trénerský štáb ma povzbudzovali, podporili ma, aby som si z toho nič neurobil. No viete, ako to býva v takýchto prípadoch, keď nepremeníte jedenástku. Priznám sa, dlho by ma mrzelo, keby o našom vypadnutí rozhodla moja nepremenená penalta z prvého zápasu. Sme šťastní, že ideme ďalej. Rok 2019 sme začali výborne. Sme zvedaví, koho dostaneme v osemfinále," dodal.



Mak prišiel na plochu s úlohou podporiť ofenzívu za stavu, keď domáci potrebovali na postup streliť gól. A mohol ho dať práve bývalý hráč PAOK Solún či Norimbergu. "Dostal som sa až pred brankára hostí, no ten ma opäť vychytal. Tekin mi zneškodnil pred týždňom penaltu a dnes opäť zabránil mojej strele, aby sa dostala do bránky," opísal moment slovenský reprezentant, ktorý sa po zápase dlho rozprával s reprezentačným kolegom Škrtelom: "'Kecali' sme dlho po zápase. Samozrejme, bol sklamaný z vypadnutia. Hovoril mi o pôsobení vo Fenerbahce, ako aj o našom nádhernom stánku. On počas pôsobenia v Zenite, ako aj v drese Liverpoolu, hral na 'starom' štadióne. Podľa neho je naša Arena najkrajšia zo všetkých štadiónov, na ktorých doteraz hral."