Bývalý futbalista Řepka pôjde do väzenia

Praha 30. apríla (TASR) - Bývalý český futbalový reprezentant Tomáš Řepka pôjde do väzenia. Odvolací súd mu zvýšil trest za spreneveru luxusného vozidla a poškodenie práv exmanželky na dva roky. Informoval o tom portál iDnes.cz.



Mestský súd v Prahe prerokoval prípad sprenevery, za ktorú 45-ročného Řepku tento rok vo februári odsúdili na 15 mesiacov odňatia slobody nepodmienečne. Jeho právny zástupca sa proti verdiktu odvolal, rovnako urobil aj štátny zástupca. Bývalý reprezentačný obranca na súd nedorazil. "Tomáš na tom nie je psychicky dobre, aby to tu ustál," uviedol pre super.cz Řepkov obhajca Jaroslav Jankrle.



Řepka sa dostal do stretu so zákonom pre predaj luxusného vozidla, ktoré nebolo napísané na neho, ale na spoločnosť KH. Tej mal niekdajší futbalista podľa verdiktu, proti ktorému sa odvolal, uhradiť škodu vo výške 435.000 českých korún. Podľa právnika Řepka s poškodenou ženou podpísal zmluvu o pôžičke, teda sa sprenevery nedopustil.