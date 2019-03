Futbalistu roka 2018 vyhlásia v Šamoríne. Vzíde z tejto desiatky

Top 10 kandidátov na cenu Futbalista roka 2018 (abecedné poradie):



Martin Dúbravka (Newcastle United)

Ondrej Duda (Hertha Berlín)

Marek Hamšík (SSC Neapol)

Juraj Kucka (Trabzonspor)

Stanislav Lobotka (Celta Vigo)

Róbert Mak (Zenit Petrohrad/PAOK Solún)

Albert Rusnák (Real Salt Lake)

Miroslav Stoch (Slavia Praha)

Milan Škriniar (Inter Miláno)

Martin Škrtel (Fenerbahce Istanbul)



ďalšie poradie: 11. Patrik Hrošovský (Viktoria Plzeň), Adam Nemec (FC Pafos/Dynamo Bukurešť) po 21 bodov, 13. Peter Pekarík (Hertha Berlín) 16, 14. Vladimír Weiss (Al Gharaffa) 12, 15. Adam Zreľák (1. FC Norimberg), Denis Vavro (FC Kodaň) po 3, 17. Boris Godál (Spartak Trnava), Ján Greguš (FC Kodaň) po 2, 19. Matúš Bero (Vitesse Arnhem/Trabzonspor), Dávid Hancko (ACF Fiorentina/MŠK Žilina), Lukáš Haraslín (Lechia Gdansk), Samuel Mráz (FC Empoli/MŠK Žilina), Erik Pačinda (Viktoria Plzeň/FC DAC 1904 Dunajská Streda), Michal Škvarka (MŠK Žilina) po 1



Kandidáti na cenu Petra Dubovského 2018:



Dávid Hancko (ACF Fiorentina/MŠK Žilina)

Samuel Mráz (FC Empoli/MŠK Žilina)



ďalšie poradie: 3. Róbert Boženík (MŠK Žilina), Andrej Fábry (FC Nitra), Dominik Greif (Slovan Bratislava) po 3, 6. László Bénes (Borussia Mönchengladbach), Christián Herc (FC DAC 1904 Dunajská Streda) po 2, 8. Erik Jirka (Spartak Trnava) 1



Kandidáti na cenu Najlepší tréner 2018:



Nestor El Maestro (Spartak Trnava)

Martin Ševela (Slovan Bratislava)

Vladimír Weiss (Gruzínsko)



ďalšie poradie: 4. Ján Kozák (Slovensko) 22, 5. Adrián Guľa (SR 21/MŠK Žilina) 14, 6. Radoslav Látal (Spartak Trnava) 13, 7. Peter Hyballa (FC DAC 1904 Dunajská Streda) 5, 8. Pavel Hapal (Slovensko), Marco Rossi (FC DAC 1904 Dunajská Streda), Anton Šoltis (Zemplín Michalovce) po 3, 11. Oto Brunegraf (Slovensko) 2, 12. Marek Bazík (SR 17), Michal Gašparík (ŠKF Sereď), David Holoubek (MFK Ružomberok), Norbert Hrnčár (MFK Karviná/MFK Ružomberok), Jaroslav Kentoš (MŠK Žilina) po 1



Najlepší hráč Fortuna ligy 2018:



1. Boris Godál (Spartak Trnava) 47

2. Andraž Šporar (Slovan Bratislava) 46

3. Moha (Slovan Bratislava) 35



ďalšie poradie: 4. Zsolt Kalmár (FC DAC 1904 Dunajská Streda) 14, 5. Michal Škvarka (MŠK Žilina) 13, 6. Samuel Mráz (MŠK Žilina) 11, 7. Christián Herc (FC DAC 1904 Dunajská Streda) 10, 8. Vakoun Issouf Bayo (FC DAC 1904 Dunajská Streda), Marin Ljubičič (Slovan Bratislava/FC DAC 1904 Dunajská Streda) po 6, 10. Tomáš Kóňa (FC Nitra) 5, 11. Ľubomír Šatka (FC DAC 1904 Dunajská Streda) 4

Bratislava 5. marca (TASR) - Výsledky 26. ročníka tradičnej ankety Slovenského futbalového zväzu (SFZ) a denníka Pravda o najlepšieho futbalistu Slovenskej republiky za rok 2018 vyhlásia v pondelok 18. marca v X-BIONIC v Šamoríne.Na vyhlasovaní by mali byť všetci ocenení, keďže Ceny Jána Popluhára a Petra Dubovského si prevezmú laureáti pred kvalifikačným dvojzápasom EURO 2020 proti Maďarsku a Walesu.Medzi desiatimi kandidátmi na víťaza ankety figurujú opäť výlučne legionári. V abecednom poradí sú nimi: Martin Dúbravka (Newcastle United), Ondrej Duda (Hertha Berlín), Marek Hamšík (SSC Neapol), Juraj Kucka (Trabzonspor), Stanislav Lobotka (Celta Vigo), Róbert Mak (Zenit Petrohrad/PAOK Solún), Albert Rusnák (Real Salt Lake), Miroslav Stoch (Slavia Praha), Milan Škriniar (Inter Miláno) a Martin Škrtel (Fenerbahce Istanbul).Minulý rok získal trofej J. Popluhára, slovenského futbalistu 20. storočia, stredopoliar Marek Hamšík z talianskeho SSC Neapol, ktorý vo februári prestúpil do čínskeho Ta-lien I-fang. Bol to pre neho už piaty triumf za sebou. Tridsaťjedenročný špílmacher sa tešil po rokoch 2009, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016 a 2017 z celkovo rekordného siedmeho triumfu a aj teraz je horúcim favoritom ankety.Cenu Petra Dubovského pre najlepšieho futbalistu Slovenska do 21 rokov si prevezme jeden z dvojice Samuel Mráz (FC Empoli/MŠK Žilina) a Dávid Hancko (ACF Fiorentina/MŠK Žilina).Najlepším trénerom sa stane Nestor El Maestro (Spartak Trnava), Martin Ševela (Slovan Bratislava) alebo Vladimír Weiss (Gruzínsko). Najlepší hráč Fortuna ligy je trnavský obranca Boris Godál, ktorý dostal o bod viac než slovinský útočník bratislavského Slovana Andraž Šporar.povedal redaktor denníka Pravda Michal Zeman.