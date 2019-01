Futbalista Sala neprišiel do Cardiffu, jeho lietadlo zmizlo z radaru

Kontrola letovej prevádzky potvrdila, že menšie lietadlo typu Piper Malibu, ktoré odštartovalo z francúzskeho Nantes, zmizlo z radaru.

Cardiff 22. januára (TASR) - Účastník anglickej futbalovej Premier League Cardiff City sa obáva o osud svojej novej posily Emiliana Salu. Dvadsaťosemročný argentínsky útočník mal v pondelok pricestovať na Britské ostrovy, ale neodpovedá na správy. Obavy vzrástli po tom, čo lietadlo, na palube ktorého mal byť aj Sala, zmizlo z radaru nad kanálom La Manche.



Záchranári pátrajú po lietadle v oblasti Alderney, k dispozícii sú aj dva vrtuľníky. Podľa novinára z portálu Ouest France bol na palube aj Sala, ktorý prestúpil do Cardiffu v januári z Nantes. Toto tvrdenie neskôr potvrdil aj francúzsky úrad civilného letectva.



"Lietadlo s turbínovým motorom bolo na ceste z Nantes do Cardiffu. Na palube boli dvaja ľudia. Do oblasti vyslali záchranárske tímy, pátranie bolo prerušené o druhej hodine v noci pre zhoršenie podmienok na mori a zníženú viditeľnosť," uviedol portál news.sky.com.



Pátranie obnovili o ôsmej hodine ráno. "Doteraz sme prehľadali viac 1 000 štvorcových míľ. K dispozícii máme päť lietadiel a dva záchranné člny. Zatiaľ sme neobjavili žiadne stopy po lietadle," uviedla vo vyhlásení polícia z ostrova Guernsey, ktoré citovala agentúra AP.