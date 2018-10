Futbalista Van Persie po sezóne ukončí aktívnu kariéru

Van Persie tvrdí, že v Istanbule už v uplynulých sezónach necítil z futbalu potešenie.

Rotterdam 25. októbra (TASR) - Bývalý hráč Arsenalu Londýn, Manchestru United a holandskej futbalovej reprezentácie Robin van Persie ukončí po tejto sezóne kariéru. Tridsaťpäťročný útočník sa s ňou rozlúči v drese svojho materského klubu Feyenoord Rotterdam, do ktorého sa v januári tohto roka vrátil.



"Na konci sezóny budem mať 36 rokov, profesionálom budem osemnásť rokov. Od svojich piatich sa venujem iba futbalu," uviedol podľa BBC van Persie, ktorý obliekal aj dres Fenerbahce Istanbul. Za národný tím Holandska odohral spolu 102 stretnutí a nastrieľal 50 gólov. S Manchestrom United vybojoval anglický titul, s Arsenalom sa tešil z triumfu v Pohári FA.



Van Persie tvrdí, že v Istanbule už v uplynulých sezónach necítil z futbalu potešenie. "To sa vrátilo až po príchode späť do Feyenoordu. Chcem sa tu ešte podeliť o moje skúsenosti a niečo odovzdať. Snažím sa pomáhať spoluhráčom," vysvetlil van Persie, ktorý za Feyenoord debutoval už ako sedemnásťročný.



V kariére si zahral trikrát na MS a dvakrát na ME. Najdlhšie pôsobil v Arsenale, za osem sezón zaznamenal v jeho drese 132 gólov v 278 dueloch. Následne prestúpil do Manchestru United (2012 až 2015) a odtiaľ do Fenerbahce.