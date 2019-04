Futbalisti v Anglicku a Walese chcú väčšiu ochranu pred rasizmom

Na konci marca sa rasisticky prejavili fanúšikovia Čiernej Hory voči anglickým reprezentantom počas domáceho kvalifikačného zápasu EURO 2020.

Londýn 19. apríla (TASR) - Futbalisti v Anglicku a Walese bojkotujú sociálne médiá. Cieľom je zabezpečenie väčšej ochrany zo strany médií a futbalových inštitúcií pred rasizmom. Bojkot prichádza po sérii rasistických prejavov voči hráčom na ihrisku a tiež v online priestore.



Na konci marca sa rasisticky prejavili fanúšikovia Čiernej Hory voči anglickým reprezentantom počas domáceho kvalifikačného zápasu EURO 2020 (1:5). V priebehu apríla sa s rasizmom stretol obranca Tottenhamu Hotspur Danny Rose a tiež útočník FC Liverpool Mohamed Salah. "Futbal má problém s rasizmom. Nechcem, aby v budúcnosti zažívali hráči to, čo som si prežil vo svojej kariére ja. Sociálne médiá a riadiace orgány vo futbale robia málo pre ochranu pred týmto nechutným zneužívaním," uviedol Rose podľa agentúry dpa.



Bojkot sa koná od piatka 9.00 h do soboty 9.00 h. Futbalisti zverejňujú svoju podporu príspevkom s heštegom "Enough" (Dosť).