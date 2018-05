Futbalisti Chelsea Londýn získali Pohár FA, vo finále zdolali MUFC

Pohár FA - finále:



Chelsea Londýn - Manchester United 1:0 (1:0)



Gól: 22. Hazard (z 11 m). Rozhodoval: Oliver, ŽK: Courtois - Jones, Valencia, 87.647 divákov.



zostavy a striedania:



Chelsea: Courtois - Azpilicueta, Cahill, Rudiger - Moses, Fabregas, Kante, Bakayoko, Alonso - Hazard (90.+1 Willian) - Giroud (89. Morata)



Manchester: De Gea - Valencia, Jones (87. Mata), Smalling, Young - Herrera, Matič, Pogba - Lingard (73. Martial), Rashford (73. Lukaku), Sanchez

Prehľad víťazov Pohára FA od r. 2000:



2000 - Chelsea Londýn



2001 - FC Liverpool



2002 - Arsenal Londýn



2003 - Arsenal Londýn



2004 - Manchester United



2005 - Arsenal Londýn



2006 - FC Liverpool



2007 - Chelsea Londýn



2008 - FC Portsmouth



2009 - Chelsea Londýn



2010 - Chelsea Londýn



2011 - Manchester City



2012 - Chelsea Londýn



2013 - Wigan Athletic



2014 - Arsenal Londýn



2015 - Arsenal Londýn



2016 - Manchester United



2017 - Arsenal Londýn



2018 - Chelsea Londýn

Londýn 19. mája (TASR) - Futbalisti Chelsea Londýn získali v sobotu prestížny Pohár FA (FA Cup) po tom, ako vo finále vo Wembley zdolali Manchester United 1:0. Je to pre nich už ôsmy FA Cup v klubových dejinách, keď pred týmto súbojom ho naposledy získali v roku 2012. MUFC nevyužil šancu získať trofej v najstaršej futbalovej súťaže na svete 13-krát, čím by vyrovnal absolútny rekord minuloročného víťaza Arsenalu Londýn.O výhre "The Blues" rozhodol gólom z pokutového kopu v 22. minúte Eden Hazard.Začalo sa opatrne, gólové šance sa nerodili. V 21. minúte prešiel Hazard stredom a obrancaJones ho v pokutovom území podrazil. K následnej penalte sa postavil sám Belgičan, počkal si na pohyb brankára De Geu a loptu mu poslal na opačnú stranu. Výber portugalského trénera Joseho Mourinha mohol vyrovnať v 57. minúte, tvrdú strelu Rashforda zo šestnástky však Courtois skvele vyrazil. V 63. minúte belgický brankár opäť skvele zasiahol pri hlavičke Jonesa, odrazenú loptu poslal dorážkou do siete Alexis Sanchez, ale arbitri mu odpískali tesný ofsajd. Hra nabrala grády, Chelsea v 71. minúte mohla zvýšiť, no De Gea tiež predviedol výborný zákrok po strele Alonsa. Ten o chvíľu nastrelil v pokutovom území ruku Younga, ale rozhodca ju neodpískal. Vzápätí sa na druhej strane rútil do obrovskej šance Rashford, ale Courtois mu výborne zmenšil uhol a ramenom loptu vytesnil. V 83. minúte spálil obrovskú šancu Pogba, ktorý si na päťke úplne osamotený naskočil do hlavičky po rohovom kope, ale netrafil priestor troch žrdí. V závere výber talianskeho kouča Antonia Conteho tlaku súpera odolal a raduje sa z prestížnej trofeje.