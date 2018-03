Futbalisti ČR 21 zdolali rovesníkov z Chorvátska

/Karviná/



Česko - Chorvátsko 2:1 (1:0)



Góly: 13. Lischka, 71. Hašek - 62. Čaleta-Car

Gruzínsko - Faerské ostrovy 1:0 (0:0)



Gól: 47. Zarandia

/Alanya/



Turecko - Švédsko 0:3 (0:2)



Góly: 7., 40. a 83. Asoro

Macedónsko - Rusko 3:4 (1:2)



Góly: 41. a 86. Amanovič (prvý z 11m), 64. Petkovski - 25. Obľakov, 37. a 69. Melkadze, 90.+4 Bakajev

/Zenica/



Bosna a Hercegovina - Wales 1:0 (0:0)



Gól: 65. Todorovič

/Astana/



Kazachstan - Francúzsko 0:3 (0:0)



Góly: 52. Dembele, 56. Augustin, 59. Bamba

Bratislava 22. marca (TASR) - Futbalisti Česka vyhrali v piatkovom zápase 1. skupiny kvalifikácie ME hráčov do 21 rokov doma nad Chorvátsko 2:1.Kvalifikácia ME hráčov do 21 rokov1. skupina:tabuľka:1. Grécko 6 5 1 0 19:2 162. Chorvátsko 6 4 1 1 17:5 133. Česko 5 3 1 1 10:9 104. Bielorsuko 5 2 1 2 6:6 75. Moldavsko 6 1 0 5 5:16 36. San Marino 6 0 0 6 1:20 03. skupina:/Gori/6. skupinatabuľka:1. Belgicko 6 4 2 0 10:5 142. Švédsko 5 3 2 0 13:4 113. Maďarsko 5 3 2 0 10:3 114. Cyprus 7 2 0 5 7:17 65. Turecko 6 1 2 3 3:7 56. Malta 5 0 0 5 3:10 07. skupina/Skopje/8. skupina:9. skupina: