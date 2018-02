Futbalisti FC Barcelona po dvoch zaváhaniach bodovali naplno

UD Las Palmas - FC Sevilla 1:2 (0:1)



Góly: 82. Calleri (z 11 m) - 35. Ben Yedder, 50. Sarabia

SD Eibar – FC Barcelona 0:2 (0:1)



Góly: 16. L. Suarez, 88. Alba, ČK: 66. Orellana (Eibar) po druhej ŽK

Deportivo Alaves – Deportivo La Coruňa 1:0 (0:0)



Gól: 61. El Haddadi

Madrid 17. februára (TASR) - Futbalisti FC Barcelona po dvoch remízových zaváhaniach dokázali v sobotu v španielskej lige bodovať opäť naplno, keď zvíťazili na pôde Eibaru 2:0. Na čele tabuľky majú desaťbodový náskok pred druhým Atleticom Madrid, to však malo k dobru nedeľný domáci zápas s Athleticom Bilbao.Líder tabuľky sa ujal vedenia v 16. minúte zásluhou Luisa Suareza, uruguajský útočník dostal skvelý pas za obranu od Lionela Messiho, položil si súperovho brankára a zakončil do prázdnej brány. Barcelona mala zjednodušenú pozíciu po tom, čo v 66. minúte videl druhú žltú kartu a tým pádom červenú domáci Fabian Orellana. Katalánci presilovku využili, triumf poistil v 88. minúte obranca Jordi Alba, ktorý dorazil loptu do siete po strele Messiho.V úvodnom sobotňajšom stretnutí 24. kola La Ligy vyhrala Sevilla na ihrisku UD Las Palmas 2:1. Pokračuje trápenie Deportiva La Coruňa, ktoré prehralo na pôde Alavesu 0:1 a natiahlo sériu bez víťazstva už na deväť stretnutí.Španielsko - La Liga - 24. kolo: