Futbalisti FC Bari do Serie A nepostúpili, Gyömbér skončil s ČK

Cittadella 3. júna (TASR) - Futbalisti FC Bari dosnívali sen o postupe do talianskej Serie A, keď skončili hneď v štvrťfinálovom 1. kole play off Serie B. V nedeľu remizovali na pôde klubu AS Cittadella 2:2 po predĺžení a v 114. minúte prišli aj o vylúčeného slovenského reprezentačného obrancu Norberta Gyömbéra.



Hoci Bari viedlo 1:0 a v 87. minúte dokázalo vyrovnať na 2:2, potrebný víťazný gól nestrelilo ani v predĺžení a tak do semifinále play off postúpil lepšie postavený tím z dlhodobej súťaže. Paradoxne to mohlo byť práve Bari, ale Talianska futbalová federácie (FIGC) mu odobrala dva body pre neoprávnené platby. AS Cittadella sa tak posunula v tabuľke druhej ligy práve pred Bari a získala tak výhodu domáceho prostredia.



V prvom barážovom semifinále nastúpi Cittadella proti Frosinone Calcio. Druhé stretnutie odohrá US Palermo proti FBC Venezia alebo Perugii Calcio. Finálový dvojzápas o postup do Serie A je na programe 13. a 16. júna.