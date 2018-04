Futbalisti Žiliny navštívili detských pacientov vo fakultnej nemocnici

Mladí pacienti sa stretli s Viktorom Pečovským, Michalom Škvarkom a Ivanom Diazom.

Žilina 17. apríla (TASR) - Futbalisti MŠK Žilina navštívili v pondelok (16.4.) detské oddelenie a oddelenie detskej ortopédie Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) v Žiline. Podľa hovorkyne nemocnice Lenky Zátekovej sa mladí pacienti stretli s Viktorom Pečovským, Michalom Škvarkom a Ivanom Diazom.



"Mnoho z hráčov MŠK pozná naše oddelenie veľmi dobre, keďže sa staráme aj o športovcov a riešime mnohé ich zdravotné problémy. Športový traumatizmus je súčasťou ortopédie. Pomáhame i v zložitejších prípadoch, ktoré si vyžadujú náročnejšie operácie, aby sa mohli športovci - futbalisti, basketbalisti, atléti, kulturisti a mnohí iní zo všetkých športových odvetví opäť postaviť na ihrisko či na štart a venovať sa tomu, čo ich napĺňa," uviedol primár detskej ortopédie FNsP v Žiline Juraj Popluhár.



Doplnil, že lekári riešia v prípade mládežníckych športovcov predovšetkým svalové zranenia. "Ide tiež o zranenia kolena, ramena či roztrhnuté šľachy alebo zlomeniny. Preto som rád, že futbalisti prišli podporiť deti, ktoré aktuálne podobnými problémami prechádzajú. Verím, že ich to motivovalo a priviedlo na iné myšlienky," dodal Popluhár.



"Sme veľmi radi, že sme spríjemnili popoludnie deťom, ktoré nemôžu tráviť čas vonku, ale musia nútene oddychovať v nemocnici. Veríme, že sme im aj našou prítomnosťou urýchlili dobu liečenia a čo najskôr budú môcť byť doma. Pre nás to bolo poučné, pretože zdravie je to najdôležitejšie a bez neho sa nezaobídeme ani v detstve pred domom, ani v dospelosti na ligovom trávniku," skonštatoval po návšteve žilinskej nemocnice kapitán MŠK Michal Škvarka.



"MŠK Žilina nadviazalo spoluprácu s fakultnou nemocnicou už v minulosti. V roku 2016 prispel klub pediatrickému oddeleniu na nákup nového EKG prístroja, ktorý dodnes detskí lekári používajú na diagnostiku zápalových ochorení a porúch rytmu srdca na jednotke intenzívnej starostlivosti," uzavrela hovorkyňa nemocnice.