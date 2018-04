Futbalisti Nitry remizovali v Prešove

1. FC Tatran Prešov - FC Nitra 1:1 (1:0)



Góly: 30. Gatarič - 85. Dzurík (vlastný). Rozhodovali: Kružliak – Hrmo, Perát, ŽK: Bartek, Streňo - M. Fábry, Vestenický, Šimončič, 226 divákov



Prešov: Lukáč – Bartek, Udeh, Prikryl, Dzurík – Streňo (86. Kraľovič), Keresteš, Leško (90.+ Sedlák), Micherda (72. Dupkala) – Gatarić, Hošek



Nitra: Hroššo – Fabiš, Farkaš, Križan, Kuník – A. Fábry (84. Kotrík), Šimončič, Kóňa – Steinhübel (57. Guláš), Vestenický, M. Fábry (57. Valenta)

Poprad 20. apríla (TASR) -V úvode prvého polčasu mali navrch hostia, no postupne prebrali taktovku Prešovčania, ktorí sa aj ujali vedenia. Najprv sa však do dvoch nebezpečných šancí dostal Vestenický. V 11. minúte sa dostal v pokutovom území k odrazenej lopte a Lukáč mal čo robiť, aby ju vytlačil. Po štvrťhodine si súboj zopakovali, nitriansky útočník brankára prekonal, ale jeho hlavička skončila na brvne. V ďalších minútach sa o ataky starali domáci, no chýbala finálna prihrávka. Po polhodine sa im podarilo otvoriť skóre, Micherda vypálil spoza šestnástky a jeho strelu tečoval Gatarič za Hroššov chrbát - 1:0. V závere polčasu preveril nitrianskeho brankára z priameho kopu Leško.V druhom dejstve tempo hry upadlo, hralo sa najmä medzi šestnástkami a oba tímy predvádzali bojovný futbal. V 75. minúte prišla prvá strela medzi tri žrde, keď po rohu hlavičkoval z malého vápna Hošek, ale Hroššo skryl loptu vo svojom náručí. Prešovčania si strážili tesný náskok, súper chcel uchmatnúť aspoň jeden bod a nakoniec sa mu to aj podarilo. V 85. minúte vystrelil z diaľky Vestenický a Dzúrik nešťastne tečoval strelu za vlastného brankára - 1:1.