FC Spartak Trnava - ŠK Slovan Bratislava 1:1 (1:1), 3:4 v rozstrele z 11 m



Góly: 43. Egho - 11. Šporar. Rozhodovali: P. Hrčka - E. Weiss, D. Hrčka, ŽK: Sloboda - Sekulič, Bajrič, 6180 divákov.



Rozstrel: Jirka - 1:0, Moha - nedal, Pehlivan - nedal, Hološko - 1:1, Yilmaz - nedal, Božikov - 1:2, Čanturišvili - 2:2, Holman - 2:3, Godál - 3:3, Savičevič - 3:4.



zostavy a striedania:



Trnava: Chudý - Kadlec, Hladík, Godál, Čivič - Pehlivan, Sloboda (75. Yilmaz), Čanturišvili - Jirka, Pekár (55. Ofosu), Egho (87. Tóth)



Slovan: Šulla - Sekulič (80. Saláta), Bajrič, Božikov, Rundič - Nono - Čavrič (46. Hološko), Rabiu (72. Savičevič), Holman, Moha - Šporar



/prvý zápas 1:1, ŠK Slovan Bratislava postúpil do finále/

Na snímke zľava Lukáš Jánošík, Miroslav Káčer (MŠK Žilina) a Michal Jonec (MFK Ružomberok) počas odvety semifinále Slovenského pohára - Slovnaft Cupu 2017/2018 MŠK Žilina - MFK Ružomberok 18. apríla 2018 v Žiline. Foto: TASR/Erika Ďurčová

Futbalisti MFK Ružomberok postúpili do finále





Slovenský pohár - Slovnaft Cup 2017/2018, 2. zápas semifinále:



MŠK Žilina – MFK Ružomberok 0:0



Rozhodovali: Horváth - Ádám, Babko, ŽK: Diaz, Holúbek, Kubík – Gešnábel, Gal Andrezly, P. Maslo, 2284 divákov.



/prvý zápas: 1:2, Ružomberok postúpil do finále/



zostavy a striedania:



Žilina: Volešák – Chvátal (81. Balaj), Kaša, Hancko, Holúbek – Káčer (71. Kubík), Diaz - Škvarka – Jánošík (65. Bičachčjan), Mráz, Mihalík



Ružomberok: Macík – P. Maslo, J. Maslo, Jonec, Pikk – Qose – Daniel, Gešnábel (67. Kostadinov), Ľupták, Gal Andrezly (84. Menich) – Gerec (89. Haskič)

Trnava 18. apríla (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava postúpili do finále Slovenského pohára - Slovnaft Cupu 2017/2018. V stredajšom odvetnom stretnutí semifinále remizovali na pôde Spartaka Trnava 1:1, pričom o rovnaký výsledok sa obaja tradiční rivali postarali aj pred dvoma týždňami na Pasienkoch.Postupujúceho tak určil rozstrel z 11 metrov, v ktorom uspeli zverenci trénera Martina Ševelu 4:3. V odvete viedol Slovan po góle Andraža Šporara z 11. minúty, v 43. minúte vyrovnal Marvin Egho. Postup obhajcu trofeje zariadil v piatej sérii penaltovej lotérie Vukan Savičevič.Finále sa uskutoční v utorok 1. mája na Štadióne Antona Malatinského v Trnave, súperom Slovana bude postupujúci z druhého semifinále medzi MŠK Žilina a MFK Ružomberok.Slovenský pohár - Slovnaft Cup 2017/2018, 2. zápas semifinále:Slovan sa už v 11. minúte ujal vedenia a naklonil postupové misky váh na svoju stranu. Chudý po rohu vyrazil loptu len pred nedostatočne bráneného Šporara, ktorý ju zblízka poslal do siete - 0:1. V derby dvoch najslávnejších slovenských klubov sa od úvodných minút iskrilo. Čanturišvilimu tvrdý zákrok prešiel bez ujmy, za podobný udelil rozhodca P. Hrčka hosťujúcemu kapitánovi Sekuličovi žltú kartu, neskôr ju pomerne prísne videl aj domáci stredopoliar Sloboda. Slovan mal loptu viac na kopačkách, ale šance na jednej i druhej strane chýbali, bojovnosť prevládala nad kvalitou. Až v 38. minúte Čanturišvili po prihrávke Kadleca natiahol Šullu technickou strelou z hranice šestnástky, ktorú brankár Slovana vyrazil na roh. Spartak v závere prvého dejstva pritlačil súpera a dočkal sa vyrovnania v 43. minúte, keď Egho ľavačkou spoza šestnástky obstrelil Šullu - 1:1.Slovan nastúpil do druhého polčasu s Hološkom, ktorý nahradil Čavriča. V 49. minúte vyskúšal šťastie zo strednej vzdialenosti Nono, ale Chudý jeho pokus mieriaci vedľa ľavej žrde kontroloval. Ani v 55. minúte nemusel trnavský brankár zasahovať, Holmanova strela z hranice pokutového územia bola veľmi nepresná. V 58. minúte sa však Chudý vyznamenal, keď najskôr vyrazil štipľavú strelu Mohu a následne tesne pred bránkovou čiarou vyboxoval hlavičku Hološka, ktorá volala po góle. Slovan mal navrch, v ďalšej príležitosi bol aktívny Hološko, ale Chudý opäť podržal svoj tím. Ten skúšal šťastie z brejkov, ale obrana "belasých" bola nepriepustná. V závere stretnutia už ani jedno mužstvo neriskovalo, spoľahlo sa na jedenástkový rozstrel. V ňom rozhodol Savičevič o postupe Slovana.Futbalisti MFK Ružomberok postúpili do finále 49. ročníka Slovenského pohára - Slovnaft Cupu 2017/2018. Stačila im na to bezgólová remíza v stredajšej semifinálovej odvete v Žiline, keďže doma v prvom súboji "šošonov" zdolali 2:1. V boji o trofej sa 1. mája na trnavskom ŠAM stretnú s obhajcom Slovanom Bratislava, ktorý v semifinále vyradil práve Trnavu.Hostia prišli na odvetu pod Dubeň, okrem náskoku z prvého zápasu, aj s početnou skupinou fanúšikov, takže krajské semifinálové derby malo kvalitnú kulisu od oboch táborov. Herná stála tiež za to. Najskôr sa pokusom mimo prezentoval v šestnástke v 2. min. domáci Diaz, aby ho o minútu strelou do priestoru, kde stál Volešák, napodobnil Gešnábel. V 12. min. sa v streleckej pozícii ocitol na ľavej strane Holúbek a Macík musel jeho pokus vyraziť na roh, o tri minúty Gerecovu dobrú šancu likvidoval Volešák a v 17. min. po centri Jánošíka a rane Mihalíka z prvej zadunela pravá žrď Macíkovej brány. Zápas mal dobré tempo, stále sa bolo na čo dívať, diváci sa nenudili. Šošoni mali územnú prevahu, ale do vyložených šancí, ako bola Mrázova v 34. min. po centri Holúbeka, sa často nedostávali. V 43. min. sa hostia dostali po faule Diaza k priamemu kopu, ale P. Maslo trafil iba múr pred sebou. O pár sekúnd však skúšal „obaľovačku“ na Volešáka Daniel, ale domáci gólman sa zaskvel pekným zákrokom.Domáci potrebovali na postup streliť aspoň gól, no hoci mali prevahu v poli, k strelám to neviedlo. V 57. min. však vyviezol loptu žilinský stopér Hancko a Macík musel jeho pokus ľavačkou vytlačiť nad svoju bránu. Ružomberok čakal na kontry, do zopár sa aj dostal, ale všetky stihla obrana domácich prekaziť ešte pred šancou. Otváral sa tak ale aj priestor pre Žilinu, finálna prihrávka ale neprichádzala. V 69. min. musel po dobrom centri Daniela z pravej strany odvracať vkĺzačkou loptu na roh Kaša. Domáci prestriedali, snažili sa, ale hostia umnou hrou nedávali loptu súperovi a držali ho v šachu. Navyše stále hrozili nepríjemnými situáciami v šestnástke a Žilinčania sa vôbec nedostávali do tlaku. Šošoni posilnili striedaniami útok na maximum, dostávali sa do tlaku, ale ten bol jalový a neviedol ani k presným centrom. Ružomberok nakoniec bezgólovú remízu udržal aj v nadstavenom čase, a keďže v prvom dueli vyhral doma 2:1, prvý raz od sezóny 2005/2006 postúpil do finále pohára.