Futbalisti Slovana postúpili do semifinále Slovenského pohára

Slovan Bratislava - MFK Tatran Liptovský Mikuláš 4:3 (0:1)



Góly: 55. Savičevič, 68., 83. Vittek, 90.+ Šporar - 33. D. Andrič, 80. Očenáš, 87. Kotora. Rozhodovali: Ziemba - Weiss, Špivák, ŽK: Čavrič - Čery, 353 divákov.



zostavy a striedania:



Slovan: Greif – Čikoš, Laczkó, Božikov, Chouchoumis - Nono (28. Savičevič), De Kamps (46. Šporar) - Čavrič, Van Haaren (86. Droppa), Hološko - Vittek



Liptovský Mikuláš: Šavol - Ondrek, Očenáš, Kucharčík, Janec -Čery (68. Papaj), Poremba, Lišivka, Kotora - D. Andrič (77. Bellás), Halgoš (86. Staš)



/do semifinále postúpil Slovan/

Bratislava 14. marca (TASR) - Futbalisti obhajcu Slovana Bratislava postúpili do semifinále 49. ročníka Slovenského pohára - Slovnaft Cupu 2017/2018. V stredu si v gólovej prestrelke 4:3 poradil na Pasienkoch s druholigovým Liptovským Mikulášom.Favorizovaný Slovan proti druholigistovi z Liptova nemal spočiatku očakávanú výraznú územnú prevahu. Za prvú 15-minútovku vyslal mimo bránky súpera dve strely a rozohrával jeden rohový kop. V 19. minúte pohrozili hostia. Lopta sa dostala po priamom kope k voľnému Kucharčíkovi, jeho hlavička však smerovala nad. Napokon ako prví udreli hostia. V 33. minúte po priamom kope Dragan Andrič pohotovo preloboval vybiehajúceho Greifa a lopta sa pomaly dokotúľala do ľavého dolného rohu bránky.Po zmene strán gólovú hlavičku striedajúceho Šporara vyrazil Šavol. Slovinec oživil hru Slovana a výsledkom bol v 55. minúte vyrovnávajúci gól Savičeviča pomedzi nohy padajúceho brankára. V 66. minúte Chouchomis vystrelil na bránu, Šavol vyrazil loptu pred Vitteka a ten nastrelil ľavú žrď. O dve minúty sa gólovo presadil aj kapitán Slovana a dostal svoj tím do vedenia. V 80. minúte rozohral rohový kop Halgoš a Očenáš vyrovnal hlavou skóre. Po troch minútach hry sa opäť gólovo presadil Vittek - 3:2. Gólová prestrelka pokračovala a tri minúty pred koncom riadneho hracieho času vyrovnal na 3:3 Kotora. Napokon v nastavenom čase o víťazstve obhajcu trofeje rozhodol Šporar.Slovenský pohár - Slovnaft Cup, štvrťfinále: