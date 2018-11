Futbalisti do 20 rokov absolvujú prípravný kemp v Portugalsku

Nominácia SR 20 na prípravný kemp v Portugalsku (12. - 19. novembra) a dve stretnutia s domácimi rovesníkmi (16. a 18. novembra):



brankári: Martin Vantruba (Slavia Praha), Frederik Valach (FC Petržalka), Dávid Šípoš (FC Nitra)



obrancovia: Dominik Špiriak (FC DAC 1904 Dunajská Streda), Adrián Slávik, Martin Šulek (obaja AS Trenčín), Peter Pokorný (FC Liefering), Adam Kopas, Branislav Sluka (obaja MŠK Žilina), Samuel Kozlovský (FC Petržalka)



stredopoliari: Martin Bednár, Christián Herc (obaja FC DAC 1904 Dunajská Streda), Filip Blažek (Bröndby Kodaň), Martin Adamec (Wigry Suwalki), Jozef Špyrka (FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa), Milan Kvocera (AS Trenčín), Michal Tomič (MŠK Žilina), Peter Kolesár (MFK Zemplín Michalovce), Filip Halgoš (Viktoria Žižkov)



útočníci: Marián Chobot (FC Nitra), Róbert Boženík (MŠK Žilina), Ľubomír Tupta (Hellas Verona), Rastislav Kružliak (MFK Ružomberok)



náhradníci:



brankári: Samuel Petráš (MŠK Žilina), Adrián Slančík (FC DAC 1904 Dunajská Streda)



hráči v poli: Vladimír Majdán, Matej Moško (obaja MŠK Žilina), Matej Madleňák (MFK Ružomberok), Péter Varga (SE Gyirmót), Dominik Guláš, Marek Fábry (obaja FC Nitra), Martin Vician (FC Petržalka), Šimon Štefanec (U.S. Arezzo)



realizačný tím:



hlavný tréner: Adrián Guľa



asistent trénera: Marián Zimen



tréner brankárov: Pavel Kamesch



kondičný tréner: Martin Kojnok



videoanalytik: Ladislav Kubalík



technický vedúci: Martin Hrnčír



lekár: František Rigo



fyzioterapeut: Otto Szabó



masér: Jozef Štieber



kustódi: Michal Beseda, Peter Paulický

Bratislava 7. novembra (TASR) - Výber slovenských futbalistov do 20 rokov absolvuje 12. až 19. novembra prípravný kemp v Portugalsku, kde odohrá dve stretnutia s domácimi rovesníkmi. Súboje sú na programe v piatok 16. a nedeľu 18. novembra. Pôvodne mala do Algarve cestovať dvadsaťjednotka na zápasy proti Portugalsku a Saudskej Arábii, ktorá však bude absentovať.Tréner Adrián Guľa začína tvoriť káder na nasledujúci cyklus dvadsaťjednotiek (nar. od 1. januára 1998) už teraz, keďže súčasná generácia sa neprebojovala do baráže majstrovstiev Európy 2019.povedal Guľa na stredajšom brífingu.V nominácii figuruje mnoho nováčikov, ale aj futbalisti, ktorí majú skúsenosti s touto vekovou kategóriou ako Martin Šulek, Christián Herc či Róbert Boženík.pokračoval Guľa.Kouč reprezentácie do 21 rokov, resp. v tomto prípade výberu do 20 rokov povolal aj niekoľko druholigistov:Guľa musel okrem kádra skladať aj nový realizačný tím, keďže viacero členov predchádzajúceho zamierilo za bývalým trénerom SR 21 Pavlom Hapalom: "Pavol Kamesch z Trnavy bude trénerom brankárov, Martin Kojnok prišiel na post kondičného trénera, funkciu technického vedúceho obsadil Slovenský futbalový zväz (SFZ) z vlastných zdrojov Martinom Hrnčírom. František Rigo z Ružomberka bude lekárom, ako fyzioterapeut bude pracovať niekdajší slovenský reprezentant Otto Szabó. Jozef Štieber z Prešova bude masérom, Michal Beseda sa presunul z áčka na poste kustóda, kde ho doplní Peter Paulický zo Slovana Bratislava. Na svojich miestach zotrvali asistent Marián Zimen a videoanalytik Ladislav Kubalík.