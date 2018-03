Futbalisti SR 21 zdolali v kvalifikácii ME Albánsko

Albánsko 21 - Slovensko 21 2:3 (1:0)

Góly: 44. a 52. Manaj - 48. Špalek, 80. Dimun, 87. Mráz. Rozhodovali: Apostolov - Dobrijanov, Kolev (všetci Bul.), ŽK: Maloku, Ceka, Fangaj, Sherri, Cekici - Chvátal, Urblík



zostavy a striedania:



Albánsko 21: Sherri - Tafa, Ceka, Ndoj, Maloku (51. Fangaj) - Toli, Kallaku (51. Bardhi) Bare - Cekici (77. Hakaj), Manaj, Sulejmanov



Slovensko 21: Rodák - Chvátal, Vavro, Hancko, Šulek (42. Varga) - Dimun, Lesniak, Urblík - Špalek (77. Haraslín), Mráz, Černák (61. Jirka)

Tirana 23. marca (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov triumfovala v piatkovom stretnutí 2. skupiny kvalifikácie majstrovstiev Európy 2019 tejto vekovej kategórie na pôde albánskych rovesníkov 3:2. Zverenci Ota Brunegrafa síce prehrávali 0:1 aj 1:2, ale dvoma gólmi v záverečných minútach riadneho hracieho času preklopili zápas na svoju stranu. Víťazný zásah si pripísal Samuel Mráz a Brunegraf absolvoval úspešný debut v úlohe hlavného trénera.Tímy si opäť zmerajú sily v utorok 27. marca o 17.20 h v Žiline. Mladí Slováci figurujú po šiestich odohraných dueloch na tretej priečke s deviatimi bodmi.Kvalifikácia ME 2019 futbalistov do 21 rokov - 2. skupina:V Tirane sa hralo na náročnom zablatenom teréne, hráči oboch mužstiev si však aj na ňom dokázali vypracovať viacero príležitostí. V úvode sa po faule na Černáka prezentoval delovkou z priameho kopu slovenský kapitán Vavro, s jeho pokusom si poradil albánsky brankár Sherri. Štandardnú situáciu mali k dispozícii aj domáci, z nej ani následnej snahy ešte neohrozili Rodáka v bránke SR 21. Podarilo sa im to v 24. minúte, keď Rodák musel bravúrnym zákrokom zneškodniť krížnu strelu Sulejmanova. Na opačnej strane sa do šance dostal Urblík, ktorého zakončenie zblokoval Toli. V 42. minúte sa zranil slovenský obranca Šulek, vystriedal ho stopér Varga a Hancko sa posunul na ľavý kraj defenzívy. Slováci nechali Albáncom príliš veľa priestoru a trest prišiel v závere prvého polčasu. Ceka prihral pomedzi protihráčov do šestnástky a našiel voľného Manaja, ktorý nemal problém prekonať Rodáka a poslal domácich do vedenia. O odpoveď sa ešte do prestávky pokúšal Černák, ale nepresnou strelou sa mu to nepodarilo.Slováci dokázali vyrovnať zakrátko po zmene strán, Hancko odcentroval z ľavej strany a Špalek ideálne trafil volejom. Vyrovnaný stav však nevydržal dlho a do vedenia sa opäť dostalo Albánsko. Vavro prehral osobný súboj v hĺbke pola, po pravom krídle potiahol loptu Sulejmanov, prihral cez pokutové územie a nechránený Manaj pridal do odkrytej bránky svoj druhý gól v stretnutí. Tréner Brunegraf pristúpil po vyše hodiny hry k druhému striedaniu, Jirka nahradil Černáka. Slováci v úsilí o vyrovnanie často bojovali proti presile brániacich protihráčov, spoluprácou to chcelo zmeniť trio Urblík, Jirka a Hancko, posledný menovaný nepochodil strieľaným centrom. V 75. minúte sa domáci pripomenuli ofenzívne, Rodák musel zasiahnuť po zakončení Cekiciho. Vzápätí striedali Slováci po tretí raz, Haraslín prišiel namiesto Špaleka. Zverenci Brunegrafa vyrovnali aj druhýkrát, v 80. minúte sa Mráz dobre zorientoval v šestnástke, na jeho center si nabehol Dimun a skóroval hlavičkou. Hostia išli aj za víťazným zásahom, Mráz ho ešte tesne nedosiahol hlavičkou po rohovom kope, no v 87. minúte sa presadil v tesnej blízkosti albánskej bránky. Slováci si už náskok nenechali vziať a do tabuľky si pripísali tri body.Tabuľka 2. skupiny:1. Španielsko 5 5 0 0 16:5 152. Severné Írsko 6 3 1 2 11:10 103. Slovensko 6 3 0 3 8:14 94. Island 5 2 1 2 7:6 75. Albánsko 6 1 3 2 6:7 66. Estónsko 6 0 1 5 6:12 1