Futbalisti SR proti Jordánsku s druhou vlnou, Niňaj: Žiadne podcenenie

Pre Slovákov je v júnovom asociačnom termíne oveľa dôležitejší druhý zápas. V utorok 11. júna o 18.00 SELČ nastúpia v rámci E-skupiny kvalifikácie EURO 2020 v Baku proti Azerbajdžanu.

Trnava 6. júna (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia bude v piatkovom prípravnom zápase proti Jordánsku jasným favoritom a to aj napriek tomu, že sa v Trnave nepredstaví v najsilnejšom zložení a šancu ukázať sa dostanú hráči širšieho kádra. Tých chce tréner Pavel Hapal s kolegami z realizačného tímu vidieť v akcii, aby si lepšie zmapoval ich perspektívu a využiteľnosť pre národný tím do budúcnosti. Pre Slovákov je v júnovom asociačnom termíne oveľa dôležitejší druhý zápas. V utorok 11. júna o 18.00 SELČ nastúpia v rámci E-skupiny kvalifikácie EURO 2020 v Baku proti Azerbajdžanu, kde budú mať trojbodové ambície.



Júnový termín nepatrí medzi obľúbené. Hráči sú v (medzi)dovolenkovom období krátko po ukončení klubových povinností, musia sa však ešte udržať v stopercentnej koncentrácii a už v piatok sa naladiť dobrou hrou a výsledkom na Azerbajdžan. "Jordánsko pre mňa nie je neznáma, videl som ho na videu vo viacerých zápasoch. Je to veľmi húževnatý súper s organizovanou obranu a silnými štandardkami, čo potvrdil aj na tohtoročnom Ázijskom pohári. Šancu v tomto zápase dostanú hráči zo širšieho kádra, pretože pre nás je samozrejme kľúčový zápas s Azerbajdžanom," poznamenal Hapal. Obranca Branislav Niňaj varuje pred podcenením súpera, s ktorým sa Slováci zatiaľ nikdy nestretli. "Musím sa priznať, že súpera príliš nepoznám, pre mňa to bude neznáma. Tréneri nás pripravia a budem rád za každú minútu. Myslím si, že to bude kvalitný protivník. Niekoho podceňovať by bola najväčšia hlúposť," poznamenal legionár holandskej Fortuny Sittard.



Jordánci sú na Slovensku od stredy, ich belgický tréner Vital Borkelmans má v realizačnom tíme na pozícii trénera brankárov Alexandra Vencela mladšieho, pre ktorého bude mať duel s krajanmi špecifickú príchuť. Ázijský zástupca figuruje v rebríčku Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) na 97. mieste, až 65 miest za Slovákmi. Štyri dni po zápase s nimi odohrajú v Ammáne ďalší prípravný súboj s Indonéziou. Mužstvo Jordánska už má za sebou tohtoročný vrchol, ktorým bola účasť na Ázijskom pohári. V skupine šokovalo Austráliu, ktorú zdolalo 1:0 a so Sýriou si poradilo 2:0. Bezgólová remíza s Palestínou už nič nezmenila na postupe Jordánska do osemfinále, v ktorom sa však jeho púť skončila. S Vietnamom prehralo v rozstrele z 11 metrov, keď po predĺžení sa stretnutie skončilo nerozhodne 1:1.



Zápas Slovensko - Jordánsko odvysiela v priamom prenose RTVS na Dvojke.