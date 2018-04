Futbalisti Trenčína podľahli Dunajskej Strede

AS Trenčín - DAC Dunajská Streda 1:3 (0:1)



Góly: 85. Čatakovič - 12. Davis, 51. Bayo, 76. Vida. Rozhodovali: Chmura – Voler, Štrbo, ŽK: Pambou



Trenčín: Šemrinec – Čögley, Kleščík, Lawrence, Skovajsa (75. van Arnhem) – El Mahdioui – Gong, Paur, Ubbink (70. Sleegers), Azango – Mance (30. Čatakovič)



DAC: Macej – Koštrna, Huk, Záhumenský – Rodolfo, Ljubičič, Pambou (77. Herc), Davis (58. Živkovič) – Pačinda (10. K. Vida), Kalmár, Bayo

Trenčín 8. apríla (TASR) -Trenčania vstúpili do stretnutia aktívne. Už v 4. min Mance opečiatkoval brvno. Dostal sa aj k dorážke, no gól pre ofsajdovú pozíciu chorvátskeho zakončovateľa neplatil. O šesť minút neskôr sa v osobnom súboji zranil najlepší dunajskostredský zakončovateľ a s DAC to nevyzeralo ideálne. Lenže v 12. min sa k odrazenej lopte dostal Vida a z hranice veľkého vápna prekonal Šemrinca. Domáci zostali zaskočení. O šesť minút si za obranu nabehol Vida, ale jeho akciu zastavila zástavka asistenta rozhodcu. Po polhodine hry sa najlepší strelec zranil aj domácim a Manceho vystriedal Čatakovič. V prvej príležitosti napálil loptu do pripraveného Maceja. Záver úvodného dejstva síce patril Trenčínu, ale gólové šance neprichádzali.Na začiatku druhého polčasu sa Dunajskej Strede podarilo pridať druhý gól. Vida poslal dobre center pre Baya, ktorý z ťažkej pozície namieril presne a bolo 0:2. Zverenci trénera Vladimíra Cifraniča boli síce aktívnejší, ale pozornú obranu DAC prekonávali ťažko. V 64. min rotovaná lopta smerovala pod brvno Macejovej brány, ale pozorný gólman bravúrnym zákrokom podržal svoj tím. S pribúdajúcim časom hrali Trenčania na väčšie riziko, čo sa im v 76. min vypomstilo. Pambou nacentroval, Bayo loptu prepustil Vidovi, ktorý ju usmernil za chrbát bezmocného Šemrinca. Päť minút pred koncom zápasu vysunul Sleegers Čatakoviča a ten aspoň znížil prehru na 1:3. Hostia po taktickom výkone brali z Trenčína všetky body.