Futbalisti Žiliny jasne zvíťazili nad Ružomberkom

MŠK Žilina – MFK Ružomberok 3:0 (1:0)



Góly: 30. a 90.+ Mráz, 64. Mihalík. ŽK: 68. Diaz – 52. Kupec. Rozhodovali: Marhefka - Ferenc, Špivák, 1508 divákov.



zostavy a striedania:



Žilina: Volešák – Vallo, Králik, Hancko, Kubík – Káčer, Diaz (72. Pečovský) – Škvarka (77. Bičachčjan) – Jánošík (84. Holúbek), Mráz, Mihalík



Ružomberok: Macík – Čurma, J. Maslo (69. Jonec), Menich, Kupec – Qose (57. P. Maslo) – Daniel (46. Gerec), Kostadinov, Takáč, Kunca – Čapek

Žilina 28. apríla (TASR) - Hostia šetrili pred utorkovým finále Slovnaft Cup-u viacerých hráčov a oproti poslednej semifinálovej zostave v Žiline spred desiatich dní nastúpili v základe iba so štyrmi rovnakými menami. Napriek tomu mali prvú vážnu príležitosť na gól oni, keď v 7. min. Kunca obaľovačkou trafil spoza šestnástky do ľavej spojnice. Domáci mali o niečo viac z hry, ale nevedeli sa dostať vo finálnej fáze do presného zakončenia či prihrávky. V 19. min. poslal Káčer v ideálnej pozícii loptu vedľa ľavej žrde, o dve minúty nato odvrátil Macík najskôr nebezpečný center, hostia nedostali loptu do bezpečia, tá sa dostala k Škvarkovi, no proti jeho zakončeniu do stredu brány sa postavil Macík. V 29. min. sa Macík opäť predviedol, keď strelu Káčera pod brvno vytlačil na roh, po ktorom sa dostal k strele Hancko. Jeho strela sa od odrazila do žrde, od nej do Macíkových nôh a voľný Mráz ju upratal za chrbát bezmocného ružomberského gólmana. Žilinu gól naštartoval, začala byť ešte nebezpečnejšia, ale na Jánošíkov výborný center z pravej strany si v 44. min. nenabehol nik a o minútu neskôr zakončila polčas Mihalíkova šanca po Kubíkovej prihrávke, ktorej v ceste do brány zabránil skvelý Macík.V úvode druhého dejstva najskôr pohrozil Mráz, ktorého šanca skončila iba tesne vedľa pravej žrde, aby ho na opačnej strane napodobnil Kunca, ktorého krížna strela preletela iba pár centimetrov vedľa ľavej Volešákovej žrde. V 58. mal druhý gól domácich na kopačke Kubík, lenže Macík výborne zasiahol, o dve minúty sa na opačnej strane ocitol v šestnástke osamotený Kostadinov, ale namiesto vyrovnávajúceho gólu z toho bola iba strela tesne vedľa ľavej žrde. Žilinčania sa dočkali zvýšenia náskoku v 64. min., keď Diaz vysunul do rýchleho protiútoku Škvarku, ten ešte nezištne nahral naľavo a Mihalík zakončil už do prázdnej brány. Žilinčania potom už ovládli priestor na trávniku, veľmi sa do šancí ale nedostávali. Tempo hry upadlo, hostia sa skôr šetrili na utorňajšie finále so Slovanom a zápas sa len dohrával. V nadstavenom čase však Holúbek prihral v šestnástke Mrázovi, ktorý svojím šestnástym gólom v sezóne uzavrel skóre zápasu na konečných 3:0.