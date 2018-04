Futbalisti Zlatých Moraviec rozstrieľali Prešov

FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble - 1. FC Tatran Prešov 4:0 (2:0)



Góly: 10. da Silva, 27. Harba, 60. Urgela, 89. Cleber. Rozhodovali: Pavlík – Somoláni, Bednár, ŽK: Horník - Bartek, 726 divákov.



zostavy a striedania:



Zlaté Moravce-Vráble: Kováč – Pleva (84. Cleber), Pintér, Horník, Chren – Bariš - Orávik, Bartolomeu (75. Duga), Harba, da Silva - Urgela (69. Šašinka)



Prešov: Lukáč – Dzúrik, Luberda, Prikryl, Bartek, A. Leško (31. Katona) - Micherda (57. Streňo), Gatarič, Keresteš, Petko (77. Dupkala) - Hošek

Zlaté Moravce 28. apríla (TASR) - Dôležité stretnutie tabuľkových susedov začali lepšie domáci. V 10. minúte rozohral Orávik rohový kop, Pintér predĺžil na zadnú tyč odkiaľ da Silva hlavičkoval do prázdnej brány. Na opačnej strane rozohral štandardnú situáciu Gatarič, s Hošekovou hlavičkou si Kováč poradil. Skóre sa opäť menilo v 27. minúte. Orávik šikovne posunul loptu Harbovi, ten sa presadil proti dvojici obrancov Tatrana a z 10 metrov prekonal Lukáča. V 40. minúte skúšal šťastie Orávik, z 18 metrov mieril tesne nad. V závere prvého dejstva sa ocitol na hranici bieleho vápna striedajúci Katona, ktorého strela prešla pozdĺž celej brány do autu.Po zmene strán mohol vrátiť hostí do zápasu v 52. minúte Hošek, ale zoči-voči Kováčovi vystrelil veľmi slabo. Po hodine hry agilný Orávik prenikol po ľavej strane do pokutového územia a ako na podnose ponúkol tutovku Urgelovi, ktorý z troch krokov zvýšil na 3:0. Už o minútu Bartolomeu prihral da Silvovi, ten z hranice 16-ky tesne minul pravú žrd Lukáčovej brány. V týchto fázach stretnitia ViOn dominoval a mal aj ďalšie šnace. V 73. minúte Baričovu loptu Luberta z bránkovej čiary hlavou odvrátil na roh. V 78. minúte Orávik nádherne vysunul Harbu, ktorého skvele vychytal Lukáč. Čestný úspech hostí mal na kopačne v 86. minúte Dupkala, ale Kováča nepreloboval. V 89. minúte sa presadil aj striedajúci Cleber, ktorý spečatil vôbec prvé jarné víťazstvo ViOn-u.