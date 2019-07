Futbalistka MRÁZIKOVÁ: Z rodinného klubu to dotiahla do Ligy majstrov

Obdivuje Marcela

Bratislava 7. júla (Teraz.sk) – Futbalistky Slovana Bratislava už poznajú svojich súperov v predkvalifikačnom kole Ligy majstrov. Nedávny žreb v sídle UEFA v Nyone rozhodol o tom, že v dňoch 7.-13. augusta budú čeliť srbskému Spartaku Subotica, maďarskému Ferencvárosu Budapešť a moldavskej Agariste. Aj preto sme si pred pár dňami pozvali do televízneho štúdia TABLET.TV obrankyňu belasých Denisu Mrázikovú, s ktorou sme okrem tejto témy prebrali aj jej futbalové začiatky, v krátkosti sa vrátili k nedávnemu zisku titulu majstra SR, ktorý bol pre bratislavský klub rekordný štrnásty v ére samostatnosti, no čo-to prezradila aj o nepísaných zákonoch ženskej kabíny.Slovanistky figurovali tento rok v treťom výkonnostnom koši, pričom nyonský žreb rozhodol o tom, že 7. augusta si zmerajú sily s Ferencvárosom Budapešť, o tri dni neskôr so ŽFK Spartak Subotica a na záver sa im 13. augusta postavia do cesty futbalistky Agaristy – SS Aneni Noi.rozhovorila sa Denisa Mráziková a na margo žrebu jedným dychom ešte dodala.UEFA pridelila Slovanu organizáciu mini-turnaja Ligy majstrov, a tak sa všetky súboje odohrajú v Bratislave. Belasí ako organizátor podujatia nahlásil za dejiská zápasov štadión na Tehelnom poli a Pasienky.pokračovala Mráziková, ktorá by so spoluhráčkami mohla zažiť premiéru na novom Tehelnom poli.Zverenkyne trénera Martina Masaryka si účasť v prestížnej klubovej súťaži vybojovali vďaka zisku titulu majstra Slovenska. V priamom súboji oň na Myjave zdolali domáce družstvo 2:0, pričom o druhý gól sa postarala práve krajná obrankyňa Denisa Mráziková.vrátila sa myšlienkami zhruba mesiac dozadu 20-ročná sympatická športovkyňa.Mráziková je súčasťou belasej družiny zhruba rok. Ako sa do Slovana a k futbalu, ktorý drvivá väčšina považuje za výsostne mužský šport, vôbec dostala?ozrejmila Mráziková, ktorej najväčším vzorom je krajný zadák Realu Madrid Marcelo, no páči sa jej aj jeho spoluhráč z obrany Sergio Ramos.Každá ženská kabína má svoje zákonitosti, a tak tomu je aj v prípade futbalistiek Slovana. Jedným z nepísaných pravidiel je, že tréner nemá prístup do šatne, kedy sa mu zachce.smiala sa Denisa, ktorá kedysi snívala o tom, že bude raz pôsobiť v zahraničí.uzavrela s úsmevom študentka 2. ročníka Fakulty manažmentu Univerzity Komenského.