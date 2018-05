Futbalistky Slovana Bratislava sa stali majsterkami Slovenska

Výsledok - 18. kolo:



ŠK Slovan Bratislava - Partizán Bardejov 1:0 (1:0)



Gól: 23. Koleničková, ŽK: Lemešová, ČK: 60. Lemešová (po druhej ŽK). Rozhodoval: Ruc.



Slovan: Rezeková – Kulová, Bytčánková, Pribilová, Pračková – Hollá – Koleničková, Kaláberová (89. Starčevič), Bačová (67. Ščasnárová), Švecová (73. Niňajová) – Šurnovská (85. Adamecká)



Bardejov: Mochnacká – Vagaská, Gmitterová, Dimitrijevič, Hviščová – Lemešová, Galarovičová - Mazurová, Mikolajová, Havranová – Semanová (64. Bochinová)



hlasy po zápase (SFZ):



Martin Masaryk, tréner ŠK Slovan Bratislava: "Nabádali sme hráčky celý týždeň, že musíme dať góly a chceme vyhrať. Vedeli sme, že v Bardejove sme prehrali 1:2. Do dnešného dňa bol Bardejov neporaziteľný tím našej súťaže. Vedeli sme, že musíme vyhrať určitým skóre, ktoré nám zabezpečí titul. Zápas bol veľmi vyrovnaný, Bardejovčanky mali šance, aj keď už mali o jednu hráčku menej a ukázali svoju kvalitu. No my sme to 'ukopali'. Teraz to musíme poriadne osláviť."

