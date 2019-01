Futbalová únia Západnej Afriky udelila Beninu dvojročný trest

Západoafrická krajina musí zaplatiť aj pokutu 43.000 eur za to, že na decembrový turnaj v Togu neprišla s vhodným tímom.

Porto-Novo 22. januára (TASR) - Futbalová únia Západnej Afriky (WAFU) potrestala asociáciu Beninu zákazom hrať v medzinárodných súťažiach na dva roky po tom, ako sa krajina odhlásila z turnaja hráčov do 20 rokov.



Západoafrická krajina musí zaplatiť aj pokutu 43.000 eur za to, že na decembrový turnaj v Togu neprišla s vhodným tímom. V októbri zatkli desať hráčov Beninu, pretože klamali o svojom veku. Predchádzalo tomu vyhodenie krajiny z kvalifikácie na tohtoročný Africký pohár národov do 17 rokov.



Krajina mala problémy aj v minulosti. Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) ju úplne vylúčila zo svojich turnajov v roku 2004 a medzi rokmi 2010 a 2013 jej opäť hrozila sankciami. Informovala o tom agentúra AFP.