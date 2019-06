Futbalová Žilina sa posilnila o Demiriho z ukajinského Mariupola

V tíme sa stretol s krajanom Enisom Fazlagičom, s ktorým v minulosti hral za Škendiju Tetovo.

Žilina 14. júna (TASR) - Albánsky futbalista Besir Demiri sa stal prvou letnou posilou MŠK Žilina. Dvadsaťštyriročný ľavý obranca prestúpil z ukrajinského FC Mariupol a podpísal zmluvu do 30. júna 2022.



"Môj agent mi povedal o záujme Žiliny a aj to, že Žilina by mohla byť pre moju ďalšiu kariéru zaujímavým klubom. Chcem sa čo najrýchlejšie adaptovať v tíme, zvyknúť si na systém," uviedol na žilinskom webe člen širšieho kádra albánskej reprezentácie.



V tíme sa stretol s krajanom Enisom Fazlagičom, s ktorým v minulosti hral za Škendiju Tetovo. "Pomáha mi od môjho príchodu sem. Som veľmi rád, že je tu, určite mi to uľahčí," povedal Demiri.



Jeho úlohou bude nahradiť Jakuba Holúbka na ľavej strane. "Dostali sme tip na Besira, bolo to pre nás ekonomicky prijateľné, navyše sme na neho dostali aj dobré referencie od Enisa Fazlagiča, ktorý ho pozná z macedónskej Škendije. Ide o pomerne skúseného ľaváka, ktorý hrával pravidelne v ukrajinskej súťaži. Veríme, že bude prínosom," povedal športový manažér MŠK Karol Belaník.