Futbalové Méty plánujú rekonštrukciu štadióna za 60 miliónov eur

Méty 28. mája (TASR) - Francúzsky futbalový klub FC Méty investuje 60 miliónov eur na rekonštrukciu svojho štadióna. Okrem modernejšieho vzhľadu by sa mala zvýšiť jeho kapacita zo súčasných 26.000 na 30.000 miest, informovala agentúra AFP.



Práce na renovácii štadióna Saint-Symphorien by mali prebiehať do augusta 2021. Finančne sa na nej okrem mesta budú významne podieľajú miestne podnikateľské subjekty.



Méty v tejto sezóne vyhrali Ligue 2 iba s piatimi prehrami na konte a postúpili do najvyššej súťaže.