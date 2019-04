Futbaloví priaznivci šli z Portugalska autom, netrafili Frankfurt

Benfica v prvom zápase zdolala Eintracht 4:2.

Frankfurt nad Odrou 18. apríla (TASR) - Pred štvrtkovým odvetným stretnutím štvrťfinále futbalovej Európskej ligy medzi Eintrachtom Frankfurt a Benficou Lisabon zaujali dvaja fanúšikovia portugalského tímu. Rozhodli sa, že podstúpia výlet autom do Nemecka, aby podporili svoj klub, dorazili však do nesprávneho Frankfurtu.



Dvojica sa po šestnásťhodinovej ceste ocitla na druhej strane Nemecka vo Frankfurte nad Odrou neďaleko poľských hraníc. Jeden z výletníkov Alvaro Oliveira dal úsmevnej príhode bodku, keď po príchode do "cieľa" zverejnil na instagrame víťazoslávnu fotku pred tabuľou označujúcou vstup do mesta. Ľudia na sociálnej sieti ich čoskoro upozornili na omyl.



Napriek tomu sa však oddaní priaznivci nevzdali a podujali sa na viac než 600-kilometrovú cestu do dejiska zápasu - Frankfurtu nad Mohanom. "Teraz nás čaká ďalších šesť hodín v aute," povzdychol si vo videu Oliveira. Informovala o tom agentúra AFP.



