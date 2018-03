Futbalový agent Mino Raiola kritizoval trénera Guardiolu

Tvrdil, že ako tréner je fantastický, ale ako človek absolútna nula.

Berlín 25. marca (TASR) - Futbalový agent Mino Raiola sa rozhovoril o časoch svojho klienta Zlatana Ibrahimoviča v FC Barcelona. Pri spomínaní na vtedajšieho trénera Kataláncov Pepa Guardiolu si nedával servítku pred ústa.



"Pep Guardiola je ako tréner fantastický. Ako človek je však absolútna nula, zbabelec a pes," citoval agenta internetový portál spox.com. Raiolov chránenec sa dostal do konfliktu so súčasným kormidelníkom Manchestru City v roku 2010 a Ibrahimovič ho vyriešil hosťovaním v AC Miláno. Švédsky kanonier prišiel o titul v Lige majstrov, keďže Barcelona v sezóne 2010/2011 zdolala vo finále Manchester United 3:1. "V tú noc som chcel na neho v útrobách štadióna vyštartovať. Zastavil ma prezident Milána Galliani. To bolo Guardiolovo šťastie," povedal hráčsky agent.



Tŕňom v oku bolo Raiolovi aj každodenné zaobchádzanie Guardiolu s Ibrahimovičom: "Povedal mu, že s problémami a ťažkosťami sa za ním môže vždy zastaviť. Potom ho ignoroval, nenechal ho hrať a dokonca ho ani nezdravil. Tak som Zlatanovi poradil, aby zaparkoval svoje Ferrari na trénerovom mieste."



Agent tiež prezradil, že 36-ročný Ibrahimovič bude aj po skončení kariéry zarábať nemalé sumy. Švéd v nej zatiaľ pokračuje v Los Angeles Galaxy: "'Ibra' investuje do 'start-upov' a diamantov. Mimo ihriska zarába oveľa viac ako futbalom. Je najšikovnejší, najbohatší, neuveriteľne inteligentný a aktívny na trhu. Má to jednoducho v sebe. Pokúšam sa mojich hráčov uchrániť od chybných krokov v oblasti financií. Mám dohodu s bankami, dajú mi vedieť, keď príliš míňajú."