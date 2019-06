Futbalový klub Lokomotíva nepodal prihlášku, opäť čelí vážnej kríze

Hoci mala košická Lokomotíva pred sezónou 2018/2019 smelé ambície, napokon bojovala o udržanie sa v druhej najvyššej súťaži.

Košice 17. júna (TASR) - Vedenie futbalového klubu Lokomotíva Košice nepodalo prihlášku do druhej najvyššej súťaže a v priebehu pol roka už druhýkrát čelí existenčným problémom. Januárové vyriešil príchod ukrajinského investora, ktorý však krátko pred odovzdaním prihlášok oznámil, že neprihlási A-mužstvo do nového ročníka druhej najvyššej súťaže.



Majiteľ klubu Jurij Dovhanič avizoval, že konkrétne dôvody svojho rozhodnutia prezradí v stredu, keď príde do Košíc. "Oznámil nám, že odstupuje od financovania nášho klubu. Škoda, pretože jeho plány boli ísť na postup do prvej ligy. Pripravovali sme to hráčsky i trénersky. Z tohto zámeru zišlo a teraz nevieme, čo bude ďalej. Rozmyslel si svoje pokračovanie v klube, oznámil nám to tesne pred uzávierkou podávania prihlášok," citovala generálneho manažéra Vladislava Zvaru stránka kosiceonline. Podľa neho nie je ohrozená existencia klubu, prioritou bude udržanie mládeže.



Hoci mala košická Lokomotíva pred sezónou 2018/2019 smelé ambície, napokon bojovala o udržanie sa v druhej najvyššej súťaži. To sa Košičanom podarilo a v novej sezóne chceli miešať karty v boji o postup. Novým impulzom im malo byť aj mestské derby s FC Košice, napokon sa však témou dňa stali existenčné problémy. Reálnou možnosťou je účinkovania Lokomotívy až v piatej najvyššej súťaži. "Vyzerá to tak," priznal Zvara. Jediným pozitívom na nelichotivej situácii v Lokomotíve je fakt, že vedenie nemá voči hráčom žiadne finančné resty. "Nie, problém s financiami naozaj nie je. Majitelia majú peňazí dosť a zodpovedne môžem povedať, že voči hráčom nemáme žiadne dlhy a doplatíme aj prípadné všetky zvyšné resty. V tomto smere máme čisté svedomie a teší ma, že sa to neskončilo s nejakými dlhmi," dodal Zvara.