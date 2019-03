Futbalový klub Mönchengladbach predĺžil zmluvu s útočníkom Raffaelom

Raffaela v tejto sezóne limitujú zdravotné problémy, pre ktoré odohral len deväť zápasov.

Berlín 7. marca (TASR) - Brazílsky útočník Raffael predĺžil zmluvu s nemeckým futbalovým klubom Borussia Mönchengladbach do roku 2020.



Raffaela v tejto sezóne limitujú zdravotné problémy, pre ktoré odohral len deväť zápasov. Do Borussie prišiel v roku 2013 z Dynama Kyjev a celkovo si v jej drese pripísal 185 štartov a 72 presných zásahov.



"Raffael je jedným z najnebezpečnejších útočníkov v Bundeslige. Stále má toľko kvality, že dokáže byť na ihrisku rozdielový hráč. Sme šťastní, že sa nám s ním podarilo dohodnúť na predĺžení spolupráce," povedal športový riaditeľ klubu Max Eberl o 33-ročnom rodákovi z Fortalezy, ktorý v minulosti pôsobil aj v Chiasse, FC Zürich, Herthe Berlín a v rámci hosťovania v Schalke 04.



Po 24. kole najvyššej nemeckej súťaže figuruje Mönchengladbach na štvrtom mieste tabuľky, ktoré by mu garantovalo miestenku v skupinovej fáze Ligy majstrov.