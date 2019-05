Futbalový Slovan spustil predaj permanentiek na novú sezónu

Permanentky sú v predaji on-line cez oficiálneho ticketingového partnera klubu a od piatka 31. mája aj počas každého pracovného dňa od 10.00 do 18.00 hod. v pokladniciach štadióna Tehelné pole.

Bratislava 30. mája (TASR) - Po najúspešnejšej ligovej sezóne od roku 1993 spustil slovenský futbalový majster ŠK Slovan Bratislava predaj permanentných vstupeniek na sezónu 2019/20. Klub prichádza s jedinečným konceptom vernostnej zľavy a taktiež zvyšuje zľavu pre fanúšikov do 15 rokov s cieľom ešte viac podporiť rodiny s deťmi, ktoré navštevujú zápasy na Tehelnom poli.



Podľa oficiálnej tlačovej správy "belasých" klub od štvrtku 30. mája ponúkol doterajším držiteľom permanentných vstupeniek uplatniť svoje predkupné právo (do 20. júna) a zároveň spustil voľný predaj pre nových záujemcov o permanentky. Fanúšik pri kúpe permanentky ušetrí v prepočte 4 domáce ligové zápasy, v cene je aj domáci zápas 1. kola predkola Ligy majstrov 2019/2020, všetky domáce duely Slovnaft Cupu, domáce zápasy juniorky v II. lige i predkupné právo so zľavou na domáce zápasy v ďalších fázach európskych pohárov.



ŠK Slovan prichádza s jedinečným konceptom odmeny za vernosť. Fanúšikovia, ktorí mali permanentku počas pôsobenia klubu na Pasienkoch, získavajú vernostnú zľavu, ktorá môže dosiahnuť až 50 %. Zľava sa vzťahuje na sezóny 2014/15 až jesennú časť ročníka 2018/19, za každú sezónu na Pasienkoch získa fanúšik zľavu 10 %.



"Naši permanentkári sú pre nás veľmi dôležití a nesmierne si vážime tých, ktorí so Slovanom zostali aj počas neľahkého obdobia na Pasienkoch. Vernostnú zľavu sme sa miesto jarnej časti minulej sezóny, keď sme na Tehelnom poli hrali len šesť zápasov, rozhodli preniesť na celý ročník 2019/20. Zľava je tak pre fanúšika v absolútnom vyjadrení oveľa výraznejšia. Navyše v prípade, ak už fanúšik má nárok napríklad na dôchodcovskú zľavu, môže si ju uplatniť súčasne s vernostnou zľavou. Veríme, že naši priaznivci ocenia tento spôsob odmeny za lojalitu klubu v posledných rokoch," povedal marketingový riaditeľ klubu Tomáš Straka.



V priebehu jarnej časti v klube zaznamenali zvýšený záujem zo strany rodín s deťmi, ktoré v čoraz väčšom počte navštevujú Tehelné pole. Pre klub je veľmi dôležité venovať sa aj najmenším fanúšikom a aj takto ich viesť k aktívnemu prístupu k životu a k futbalu. „Veľmi sa tešíme, že rodiny s deťmi si nachádzajú cestu na nové Tehelné pole. Preto sme pri predaji permanentiek na novú sezónu zvýšili detskú zľavu pre deti do 15 rokov na 50 %, čím chceme ešte viac motivovať rodiny s deťmi, aby chodili na futbal a podporovali Slovan. Snažíme sa robiť maximum pre fanúšika. Preto sme koncept predaja permanentiek, benefity plynúce z permanentky i samotnú cenotvorbu nastavili v prospech fanúšikov. Ich podpora bude pre nás aj v novej sezóne nesmierne dôležitá,“ dodal Tomáš Straka.



Klub okrem spomínaných benefitov ponúka permanentkárom aj bezplatné doručenie klubového magazínu, zľavu pri nákupe vo fanshope či doručenie zápasového bulletinu v elektronickej forme deň pred zápasom.



