Sevillu katapultovali na čelo ligy štyri triumfy za sebou

Madrid 8. októbra (TASR) - Novým lídrom španielskej futbalovej La Ligy je Sevilla, ktorá v nedeľu doma zvíťazila nad Celtou Vigo 2:1. Na čelo tabuľky ju katapultovali nielen štyri ligové triumfy za sebou, ale aj zaváhania rivalov Realu Madrid a FC Barcelona. Majster v lige nevyhral už štyri stretnutia a získal len 3 z 12 možných bodov, Real z uplynulých troch zápasoch v lige získal len jeden bod a nestrelil ani gól.



Barcelona v nedeľu remizovala vo Valencii 1:1, Real už v sobotu padol na pôde CD Alaves 0:1, keď inkasoval v nadstavenom čase. "La Liga je teraz veľmi vyrovnaná, nedá sa ľahko víťaziť," citovala agentúra DPA slová stredopoliara "Blaugranas" Ivana Rakitiča.



"Barcelone sme nedali priestor a to, že sme ju počas celého zápasu takmer nepustili do žiadnych šancí znamená, že mužstvo pracovalo veľmi dobre," povedal tréner domácich Marcelino.



Sevilla sa proti Celte Vigo, za ktorú odohral celý zápas s slovenský stredopoliar Stanislav Lobotka, dostala do vedenia vďaka stredopoliarovi Pablovi Sarabiovi. Ten hlavičkou v 39. minúte prvýkrát prekonal obranu hostí. V druhom polčase sa v 58. minúte nechal hlúpo vylúčiť hosťujúci Nestor Araujo, keď za dve minúty dostal dve žlté karty.



Domáci hneď o tri minúty zvýšili náskok, po prihrávke od Sarabiu sa presadil Ben Yedder. "Práve teraz hráme s veľkou dávkou sebadôvery. Ukazujeme, že môžeme hrať takto konštantne," povedal autor druhého gólu Sevilly.



Celta nevyhrala už päť zápasov za sebou. "V prvom polčase sme si vypracovali dve vyložené príležitosti, no nepremenili sme ich. Sevilla naopak skórovala hneď z prvej šance. V druhom polčase bolo kľúčové vylúčenie Arauja. Bojovali sme až do záverečných sekúnd. Podľa mňa sa malo nadstaviť viac ako tri minúty, pretože pri druhom góle domácich bol v akcii VAR a dlhšie sa nehralo. Po asociačnom termíne nás čakajú dva domáce zápasy, som presvedčený o tom, že sa na ne kvalitne pripravíme a podarí sa nám pretrhnúť šnúru bez víťazstva," citovala Marca argentínskeho trénera Celty Antonia Mohameda.