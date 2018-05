SLOVAKIA CUP: Mladým Slovákom stačila na finále remíza s Azerbajdžanom

A-skupina:



SLOVENSKO - Azerbajdžan 0:0

Rozhodoval: Rožycki (Poľ.), 430 divákov

zostava SR 18: Fojtíček – Strachan, Mader, Holub, Vojtko - Kadák, Krkoška, Gono (80+. Pišoja)– Suľa (72. Martišiak), Strelec (56. Čerňanský), Kmeť (56. Haramia)



Maďarsko - Wales 0:1



Tabuľka:



1. SR 3 2 1 0 8:3 7

2. Azerbajdžan 3 1 1 1 3:1 4

3. Wales 3 1 0 2 2:7 3

4. Maďarsko 3 1 0 2 3:5 3



B-skupina:



ČR - USA 3:1

Kazachstan - Ukrajina 1:4



Tabuľka:



1. ČR 3 3 0 0 8:1 9

2. USA 3 2 0 1 11:4 6

3. Ukrajina 3 1 0 2 5:6 3

4. Kazachstan 3 0 0 3 1:14 0



piatok 11. mája:



Maďarsko - Kazachstan /o 7. miesto (Červeník, 12.00)/

Wales - Ukrajina /o 5. miesto (Jaslovské Bohunice, 12.00)/

Azerbajdžan - USA /o 3. miesto (Pusté Úľany, 12.00)/

SR - ČR /finále (NTC Senec, 16.00)/

Pusté Úľany 10. mája (TASR) - Slovenskí futbalisti do 18 rokov postúpili do finále prestížneho medzinárodného turnaja Slovakia Cup 2018. Zverenci trénera Milana Malatinského v piatkovom dueli A-skupiny remizovali v Pustých Úľanoch s Azerbajdžanom 0:0.Predtým zdolali Wales 4:1 a Maďarsko 4:2 a so siedmimi bodmi sa stali víťazmi A-skupiny. Vo finále sa mladí Slováci stretnú v piatok 11. mája o 16.00 h v NTC Senec s Čechmi, ktorí prešli B-skupinou bez straty bodu.uviedol Malatinský v rozhovore pre futbalnet.tv a pre web SFZ dodal: