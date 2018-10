Futsalistom Lučenca chýbalo v LM k postupu málo, lídrom bol Fehervári

Účasť v elitnej kontinentálnej šestnástke vyfúkol Lučencu litovský šampión FK Vytis, ktorý domácich v zápase kto z koho zdolal 3:2.

Lučenec 8. októbra (TASR) - Futsalisti Lučenca si v Európe urobili skvelé meno vydareným účinkovaním v Lige majstrov 2018/19. Po športovej stránke chýbala iba "čerešnička na postupovej torte", účasť v elitnej kontinentálnej šestnástke domácemu Mimelu vyfúkol litovský šampión FK Vytis, ktorý domácich v zápase kto z koho zdolal 3:2. Jasným lídrom zverencov trénera Mariána Berkyho bol kapitán a miestny rodák Attila Fehervári, autor šiestich gólov.



Skúsený tridsaťštyriročný Fehervári najprv strelil dva góly do siete maltskej Valletty FC pri historickom triumfe Mimelu na tomto fóre 4:3. Vytisu dal z pokutového kopu v závere jeden gól a výkony na turnaji pred fantastickým domácim publikom vyšperkoval hetrikom azerbajdžanskému favoritovi Arazu Naxcivan. Aj preto jeho meno svieti na pozícii lídra najlepších strelcov hlavnej fázy LM na webe UEFA. Feherváriho, ktorý sa len nedávno, a tiež doma v Lučenci v súbojoch so Srbskom, rozlúčil s reprezentačnou kariérou po 15 rokoch, v turnajovom hodnotení stále mrzel výsledok zápasu s majstrom Litvy. "Posledný zápas bol ťažký. Opäť sme prehrávali, nenapĺňali sme pokyny trénera. Po jeho príhovoroch sme si však vstúpili do svedomia a otočili to. Získať v tejto skupine 6 bodov je výborné, ale veľmi mrzí prehra s Litovcami, teraz tvrdím, že bolo v našich silách postúpiť medzi 16 najlepších tímov v Európe. Tam sme mali aj smolu, trikrát sme nastrelili konštrukciu brány, po zbytočných chybách sme prišli o dvoch vylúčených hráčov. Tam sa nám šťastena odklonila," povedal Fehervári pre TASR.



Miláčik domácich fanúšikov patril k najlepším hráčom na turnaji a jeho výkony vyčnievali aj v porovnaní s brazílskymi legionárskymi enklávami tímov v 8. skupine. "Som strašne rád, keď môžem pomôcť nášmu mladému mužstvu gólom, asistenciou, nejakou radou a morálnou podporou. Keď niekto dá doma tri góly, aj keď musím povedať, že ten prvý gól bol vlastný hoci mi ho pripísali, je to výnimočné. Som za hetrik rád, chlapcom do kabíny budem musieť niečo pripraviť," uviedol kapitán a na margo toho, že jeho meno skandovala zaplnená hala dodal: "Je to najviac a niečo úžasné, čo sa môže hráčovi v rodnom meste prihodiť. Nezažil som niečo podobné v Slov-Maticu. Nikdy na to nezabudnem."



Kvality kapitán dobre pozná aj tréner Berky: "Attila je kapitán, a je ním právom. Je rodák z Lučenca a má dlhoročné skúsenosti zo Slov-Maticu. Ak by nemal taký vek, mohol by hrávať ešte 10 rokov. No v tomto veku je už pre neho každý takýto turnaj veľmi ťažký. Ukázal však, že stále môže hrať na tejto najvyššej úrovni. Roky nezastavíš, on si povedal, že toto bol možno jeho posledný turnaj Ligy majstrov, dal do toho všetko a tu je výsledok."