Futsalisti v Lučenci na úvod prekvapili: Vytis zdolal Araz

8. skupina:



Mimel Lučenec – Valletta FC 4:3 (1:1)



Góly: 18. a 33. Fehervári, 31. Steinwandter, 35. Kuhajdík - 16. Elamari, 27. Gomez, 40. Masu



zostava Lučenca: Oberman - Fehervári, Steinwandter, Riberiro, Ricardinho - Da Silva Luciano, Petík, Kočiš, Brunovský - Greško, Kuhadík, Hricov







ďalší výsledok:



Araz Naxçivan – FK Vytis 0:1 (0:0)



Gól: 26. Rafa







tabuľka:



1. Mimel Lučenec 1 1 0 0 4:3 3



2. FK Vytis 1 1 0 0 1:0 3



3. Valletta FC 1 0 0 1 3:4 0



4. Araz Naxcivan 1 0 0 1 0:1 0







ďalší program



štvrtok 4. októbra:



15.30: Valletta FC – Araz Naxçivan



18.00: Mimel Lučenec – FK Vytis



sobota 6. októbra:



15.30: FK Vytis – Valletta FC



18.00: Araz Naxçivan – Mimel Lučenec

Lučenec 3. októbra (TASR) - Futsalisti Mimel Lučenec zvíťazili v ich historicky prvom zápase Ligy majstrov UEFA 2018/2019 v domácej Aréne nad maltským Valletta FC 4:3. Zverenci trénera Mariána Berkyho nastúpia vo štvrtok na turnaji 8. skupiny hlavnej fázy LM proti litovskému FK Vytis.Úradujúci slovenský vicemajster prehrával od 16. minúty, keď inkasoval z nohy Mohammeda Elamariho. Domáci debutant v prestížnej súťaži však vyrovnal v 18. minúte, keď sa presadil kapitán Attila Fehervári. V závere prvého polčasu mali Malťania šancu ísť do vedenia, keď kopali desaťmetrový kop po akumulovaných fauloch Lučenca, ale Gia Nikvašvili trafil len do tyče. Pol minúty pred koncom polčasu dostal šancu kopať desaťmetrový kop po šiestom faule súpera aj Lučenec, ale Ribeirovu strelu brankár Tornike Bukia vyrazil do brvna.V druhom polčase sa hostia opäť dostali do vedenia vďaka Camilovi Gomezovi v 27. minúte. Domáci však opäť vyrovnali, keď po vysokej lopte z autu trafil exportným volejom na druhej strane plochy Brazílčan s rakúskym pasom Steinwandter. Povzbudení domáci sa následne prvýkrát dostali do vedenia, keď Fehervári prepálil po prihrávke Ribeira všetko, čo mu stálo v ceste. O dve minúty otrasení Malťania inkasovali opäť, keď sa presadil po peknej akcii Juraj Kuhajdík. Domáci Anton Brunovský potom ešte trafil tyč, Malťania to skúsili v hrou bez brankára, v poslednej minúte znížil Musu, ale ani to hosťom už nestačilo.V prvom zápase dňa sa zrodilo prekvapenie, keď hráči litovského majstra FK Vytis zvíťazili nad favorizovaným azerbajdžanským Arazom Naxcivan 1:0.