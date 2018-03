Lučenec, Slovan a Wild Boys sú v semifinále play off vo futsale

3. štvrťfinálové zápasy play-off VARTA Futsal ligy



Mimel Lučenec – FC Bilí Andeli Futsal 11:1 (5:0)

Góly: Matheus Ferreira Ribeiro 3, Johne Melo De Sousa, Kočiš po 2, Alex Viana Da Silveira Junior, Ricardo Camara Sobral Filho, Rutkaj, Petík – Cintula

/konečný stav série: 3:0, do semifinále postúpil Mimel Lučenec/



ŠK Slovan Bratislava Futsal – MIBA Banská Bystrica 10:0 (6:0)

Góly: Kyjovský 3, Haľko, Grendár, Rick po 2, Belaník

/konečný stav série: 3:0, do semifinále postúpil ŠK Slovan Bratislava Futsal/



Wild Boys '02 Bratislava – MFK Ivekol Nové Zámky 9:3 (7:1)

Góly: Jurkemik, Ostrák po 2, Luiz Henrique Moreira Rodrigues Da Silva, Matejov, Matyi, Javnický, Vangel – Oršolík 2, Horáček

/konečný stav série: 3:0, do semifinále postúpil Wild Boys '02 Bratislava/



Pinerola Futsal 1994 – ŠK Makroteam Žilina 2:7 (1:2)

Góly: Ristič 2 – Marconi De Lima Batista, Jose Wellington Matias Torres po 2, Krištofík, Pedro Victor Macedo Da Silva, Rafael Carvalho Dos Santos (vlastný)

/stav série: 2:1/

Bratislava 27. marca (TASR) - Futsalisti Slovana Bratislava, Wild Boys '02 Bratislava a Mimelu Lučenec sa prebojovali do semifinále play off VARTA Futsal ligy. Všetky tri kluby vyhrali svoje štvrťfinálové série v najkratšom možnom čase 3:0 na zápasy.Slovan, ktorý je nástupcom rekordného majstra Slov-Maticu FOFO Bratislava, vyradil Banskú Bystricu. V treťom súboji deklasovali "belasí" súpera spod Urpína 10:0, hetrikom sa blysol Matúš Kyjovský.povedal tréner Slovana Martin Rejžek.Pinerola doma nespečatila postup, so žilinským Makroteamom prehrala 2:7 a v sérii vedie 2:1.