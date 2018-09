Slováci na turnaji v Nymburku podľahli Maďarsku 3:4

Výsledky - Visegrad Four Nations Futsal Tournament 2018:



Maďarsko - SLOVENSKO 4:3 (3:1)



18.30 ČR - Poľsko



Tabuľka:



1. SLOVENSKO 2 1 0 1 7:6 3



2. ČR 1 1 0 0 5:4 3



3. Maďarsko 2 1 0 1 8:8 3



4. Poľsko 1 0 0 1 2:4 0







Maďarsko 21 – SLOVENSKO 21 6:1 (3:1)



ČR 21 - Poľsko 21 3:2 (2:0)



Tabuľka:



1. ČR 2 2 0 0 7:3 6



2. Maďarsko 2 1 0 1 7:5 3



3. Poľsko 2 1 0 1 4:4 3



4. SLOVENSKO 2 0 0 2 2:8 0

Nymburk 25. septembra (TASR) - Slovenská futsalová reprezentácia prehrala v utorkovom zápase na turnaji štyroch krajín v českom Nymburku (Visegrad Four Nations Futsal Tournament 2018) s tímom Maďarska 3:4.Slováci po dvoch presných zásahoch v záverečnej minúte zázračne ožili. Vyrovnať sa im však v časovej tiesni nepodarilo, hoci so zvukom klaksónu mohol dokonať senzáciu Martin Směřička. Slováci tak nenadviazali na skalp Poľska, ktoré deň predtým zdolali 4:2. V stredu o 16.00 h nastúpia zverenci trénera Mariána Berkyho v záverečnom zápase turnaja proti domácemu Česku.Nedarí sa výberu do 21 rokov, po prehre 1:2 s Poľskom nestačil ani na Maďarsko (1:6). S nulou na bodovom konte patrí mladým Slovákom posledná 4. priečka v tabuľke.A-tím slovenskej reprezentácie na tomto turnaji triumfoval v doterajšej 15-ročnej histórii trikrát, výber do 21 rokov dvakrát.