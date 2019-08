Slovenský futsalový reprezentant Rick prestúpil do Sparty Praha

Som rád, že prichádzam do Sparty. Verím, že mužstvu pomôžem a spoločne uspejeme v lige i v pohári a dostaneme sa čo najďalej v Lige majstrov, uviedol Rick.

Praha 6. augusta (TASR) - Slovenský reprezentant vo futsale Gabriel Rick bude v nasledujúcej sezóne pôsobiť v českej lige. Z Pineroly prestúpil do tímu aktuálneho majstra AC Sparta Praha futsal. Český klub o tom informoval na sociálnej sieti.



"Som rád, že prichádzam do Sparty. Verím, že mužstvu pomôžem a spoločne uspejeme v lige i v pohári a dostaneme sa čo najďalej v Lige majstrov," uviedol Rick. Kouč Sparty Beni Simitči na jeho adresu dodal: "Je to skvelý hráč, na ihrisku i mimo neho. Malý možno telom, ale srdcom väčší než kdokoľvek. Vítam Gabriela v Sparte a dúfam, že nám pomôže k uskutočneniu ďalších snov a cieľov."