Futsalista Drahovský sa stal štvrtýkrát za sebou najlepším hráčom SR

Výsledky ankety TOP FUTSAL 2017:



Najlepší futsalista SR: 1. Tomáš Drahovský (Plásticos Romero Cartagena), 2. Gabriel Rick (Slovan Bratislava), 3. Milan Herko (Pinerola Futsal 1994)



All Stars tím: Herko - Drahovský, Rick, Peter Kozár (Slovan Bratislava), František Šporánek (Wild Boys'02 Bratislava)



Tréner roka: 1. Marián Berky (reprezentácia SR/Mimel Lučenec), 2. Branislav Škorec (Wild Boys'02 Bratislava), 3. Martin Rejžek (Slovan Bratislava)



Futsalistka roka: 1. Petra Tišliarová (SLC Banská Bystrica), 2. Lenka Wienerová (Grizzly Košice), 3. Veronika Sluková (ŠKF VIX Žilina)



Talent roka: 1. Marek Kušnír (Wild Boys'02 Bratislava), 2. Dominik Ostrák (Wild Boy'02 Bratislava), 3. Vojtech Turek (Slavia Praha)



Objav roka: 1. Jozef Koricina (FC Bíli Andeli-futsal), 2. Jakub Kofčák (Grizzly Košice), 3. Patrik Kulich (Mimel Lučenec)



Rozhodca roka: 1. Lukáš Peško, 2. Rastislav Behančin, 3. Pavol Havrila





Prehľad víťazov:

2003 – Mário Gašparovič (Slov-matic FOFO Bratislava)

2004 – Mário Gašparovič (Slov-matic FOFO Bratislava)

2005 – Vojtech Várady (Slov-matic FOFO Bratislava)

2006 – Vojtech Várady (Slov-matic FOFO Bratislava)

2007 – Vojtech Várady (Slov-matic FOFO Bratislava)

2008 – Peter Haľko (Slov-matic FOFO Bratislava)

2009 – Peter Haľko (Slov-matic FOFO Bratislava)

2010 – Peter Haľko (Slov-matic FOFO Bratislava) a Peter Kozár (Slov-matic FOFO Bratislava/RCS Košice)

2011 – Peter Kozár (Slov-matic FOFO Bratislava)

2012 – Dušan Rafaj (Slov-matic FOFO Bratislava)

2013 – Gabriel Rick (Slov-matic FOFO Bratislava)

2014 – Tomáš Drahovský (Slov-matic FOFO Bratislava)

2015 – Tomáš Drahovský (Slov-matic FOFO Bratislava/Rába ETO FC Győr)

2016 – Tomáš Drahovský (Rába ETO FC Győr)

2017 – Tomáš Drahovský (Plásticos Romero Cartagena)

Bratislava 6. apríla (TASR) - Cenu pre najlepšieho slovenského futsalistu za uplynulý rok získal Tomáš Drahovský. Dvadsaťpäťročný legionár španielskeho klubu Plásticos Romero Cartagena triumfoval v 15. ročníku ankety TOP FUTSAL 2017 štvrtýkrát za sebou, keď získal až 78 percent všetkých hlasov.Na druhom mieste so štyrmi percentami hlasov skončil Gabriel Rick (Slovan Bratislava), tretí bol s trojpercentným ziskom brankár bratislavskej Pineroly Milan Herko. Drahovský dominoval aj v hlasovaní fanúšikov. Slávnostné vyhlásenie výsledkov ankety bolo v piatok v bratislavskom Hoteli Holiday Inn.Prvenstvo v kategórii Tréner roka obhájil reprezentačný lodivod Marián Berky, ktorý zastáva aj funkciu trénera Mimelu Lučenec. S klubom z Novohradu postúpil do semifinále tohtosezónneho play off najvyššej domácej súťaže, vlani s národným tímom stroskotal v kvalifikácii ME v tureckom Izmite a nepostúpil na šampionát do Ľubľany.Talentom roka sa stal Marek Kušnír (Wild Boys'02 Bratislava), objavom roka Jozef Koricina (FC Bíli Andeli-futsal), najlepšou futsalistkou Petra Tišliarová (SLC Banská Bystrica) a najlepším rozhodcom Lukáš Peško.All Stars tím má zloženie: Herko - Drahovský, Rick, Peter Kozár (Slovan Bratislava), František Šporánek (Wild Boys'02 Bratislava).