FANTÁZIA: Gabriela Ladičová vybojovala striebro v C1 na 500 m i 250 m

Striebro si vybojovalo aj kvarteto Samuel Baláž, Matúš Jedinák, Csaba Zalka a Adam Botek v disciplíne K4 na 500 m v kategórii do 23 rokov.

Račice 14. júla (TASR) - Slovenská reprezentantka Gabriela Ladičová získala v nedeľu dve strieborné medaily v C1 v kategórii do 23 rokov na ME juniorov v rýchlostnej kanoistike v Račiciach. Na 500 m trati Slovenku predstihla iba Ukrajinka Anastasia Četveriková, bronz získala Gruzínka Mariami Kerdikašviliová. Na 200 m zaostala za víťaznou Poľkou Dorotou Borowskou o sedem desatín sekundy, tretia bola Maďarka Bianka Nagyová.



Striebro si vybojovalo aj kvarteto Samuel Baláž, Matúš Jedinák, Csaba Zalka a Adam Botek v disciplíne K4 na 500 m v kategórii do 23 rokov. Za víťaznou posádkou z Bieloruska zaostali Slováci iba o 52 tisícin sekundy, bronz brali Rusi. Slovenská výprava získala v Račiciach päť cennych kovov - jedno zlato a štyri striebra, všetky v kategórii do 23 rokov. V sobotu v prvý finálový deň Mariana Petrušová získala na kilometri titul majsterky Európy v K1 do 23 rokov a duo Samuel Baláž a Adam Botek sa tiež na kilometri stalo vicemajstrami Európy v K2 do 23 rokov.



V A-finále C4 juniorov na polkilometri slovenských reprezentantov v zložení Peter Lenart, Peter Stolárik, Peter Kizek a Andrej Mazaník diskvalifikovali. Na rovnakej trati v A-finále v kategórii juniorov finišovala Slovenka Lucia Valová na 8. mieste.



Petrušová v nedeľu skončila v A-finále K1 na polkilometri do 23 rokov na 7. mieste, juniorský štvorkajak na tejto trati v zložení Samuel Podhradský, Zsolt Libai, Martin Hvojník a Richard Németh zvíťazil v B-finále. Junior Michal Pospíšil obsadil v B-finále K1 na 500 m 7. miesto a juniorka Dagmar Čulenová v B-finále K1 6. priečku.



Dagmar Čulenová a Romana Jakubisová obsadili v A-finále K2 na 500 m junioriek 8. pozíciu.



Na 200-metrovej trati skončila Lucia Valová v C1 junioriek na 5. mieste, Csaba Zalka bol v K1 kategórie do 23 rokov šiesty. Na najkratšej trati na záver programu Martin Hvojník i Romana Jakubisková triumfovali v B-finále K1 juniorov a Dominik Olexík skončil tretí v B-finále C1 juniorov.