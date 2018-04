Gáborík nepocestuje ani na posledné tri zápasy Ottawy

Tridsaťšesťročný Gáborík nastúpil za "senátorov" od februárovej výmeny z Los Angeles v šestnástich zápasoch s bilanciou štyri góly a tri asistencie.

Ottawa 3. apríla (TASR) - Slovenský hokejista Marián Gáborík nepocestuje s Ottawou Senators ani na záverečné tri zápasy základnej časti NHL. Podľa portálu cbssports.com sa pre skúseného útočníka profiligová sezóna 2017/2018 skončila, keďže Ottawa nemá šancu na postup do play off.



Tridsaťšesťročný Gáborík nastúpil za "senátorov" od februárovej výmeny z Los Angeles v šestnástich zápasoch s bilanciou štyri góly a tri asistencie. Za Kings predtým odohral tridsať duelov (7+7). V zostave kanadského mužstva chýba od 22. marca. "Je škoda, že nemôžem dohrať sezónu. Som na ceste do LA, kde navštívim špecialistu. Dúfam v dobré správy," uviedol Gáborík na svojej oficiálnej facebookovej stránke.