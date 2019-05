Galád sa stal trénerom Trenčína, mužstvo povedie do konca sezóny

Trénerské zmeny vo FL 2018/19:

FK Senica

Ton Caanen (po 2. kole) - Frederico Ricardo (do 18. kola) - Ricardo Chéu



ŠKF iClinic Sereď

Michal Gašparík (po 7. kole) - Karel Stromšík



AS Trenčín

Ricardo Moniz (po 13. kole) - Vladimír Cifranič (po 20. kole) - Matthias Kohler (po 6. kole nadstavby) - Vladimír Cifranič (po 7. kole nadstavby) - Ivan Galád



ViOn Zlaté Moravce-Vráble

Juraj Jarábek (po 14. kole) - Branislav Mráz (po 18. kole) - Karol Praženica



FK Železiarne Podbrezová

Marek Fabuľa (po 16. kole) - Gergely Geri (po 18. kole) - Vladimír Veselý



Spartak Trnava

Radoslav Látal (po 18. kole) - Michal Ščasný



FC Nitra

Ivan Galád (po 22. kole) - Michal Kuruc

Trenčín 7. mája (TASR) - Trénerom futbalistov AS Trenčín bude do konca sezóny Ivan Galád. Skúsený päťdesiatšesťročný lodivod prichádza na posledné tri kolá s jediným cieľom zachrániť pre mesto a región Fortuna ligu. V realizačnom tíme zostávajú Matthias Kohler, Richard Slezák, Tomáš Belic a Gideon van der Wee. Informovala o tom oficiálna webová stránka Trenčína.uviedol pre klubový web generálny manažér AS Trenčín Róbert RybníčekGalád má skúsenosti z ligového pôsobenia v Nitre a Ružomberku. V pozícii hlavného trénera sedel aj na lavičke slovenskej reprezentačnej dvadsaťjednotky. V ročníku 2008/2009 viedol Trenčín v druhej najvyššej súťaži.